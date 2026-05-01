FC Nantes : clap de fin pour un taulier des Canaris !

Défenseur du FC Nantes et homme fort du club sur les dernières semaines (4 buts, 1 passe dé), Fabien Centonze a été opéré du genou droit après sa blessure survenue à l’entraînement le 17 avril. Le latéral de 30 ans a donné de ses nouvelles sur Instagram, rassurant ses supporters sur le bon déroulement de l’intervention, ce qui veut aussi signifier la fin de sa saison.

Une opération réussie après une grosse frayeur

Victime d’un choc au genou droit lors d’une séance d’entraînement à La Jonelière, Fabien Centonze avait quitté le terrain en voiturette, suscitant de vives inquiétudes dans le staff nantais et chez les supporters. Dans un premier temps, une rupture des ligaments croisés avait été redoutée.

Mais les examens médicaux ont finalement écarté cette hypothèse. Selon les informations confirmées par les premiers bilans, aucune rupture ligamentaire n’a été détectée, ce qui représente un véritable soulagement pour le FC Nantes.

Le joueur a confirmé sur ses réseaux sociaux que l’opération s’était bien déroulée :

« Tout s’est très bien passé », a-t-il écrit, accompagné d’une photo depuis sa chambre post-opératoire.

Un retour encore incertain

Si l’intervention est un succès, la durée d’indisponibilité de Fabien Centonze n’a pas encore été officiellement communiquée par le club. Le joueur reste en phase de récupération et entame désormais un protocole de rééducation.

En revanche, une certitude : il ne rejouera pas cette saison avec les Canaris. Le FC Nantes, actuellement en difficulté en Ligue 1 et engagé dans la lutte pour le maintien, devra terminer l’exercice sans lui.

Un joueur souvent freiné par les blessures

Ce nouvel épisode s’ajoute à une carrière marquée par plusieurs pépins physiques, notamment au niveau du genou. Recruté pour son expérience et sa solidité défensive, Centonze n’a pas encore réussi à enchaîner durablement les saisons complètes.

Sous contrat avec Nantes jusqu’en 2027, il avait pourtant retrouvé un rôle important ces derniers mois, notamment lors du passage d’Ahmed Kantari sur le banc, où il s’était illustré par ses performances et plusieurs buts décisifs.

Le message de Centonze

Salut à tous,



Petit message pour donner de mes nouvelles, puisque j’ai été un peu éloigné des terrains ces derniers temps et vous avez été nombreux à m’envoyer des messages . J’ai dû subir une opération, mais tout s’est très bien passé 👍🏻



Je suis actuellement en pleine récupération et je fais tout ce qu’il faut pour revenir au plus vite. Vous me connaissez, je vais continuer à travailler très dur pour revenir encore plus fort, comme je l’ai toujours fait 💪🏻



Merci à ceux qui ont pris des nouvelles, ça compte beaucoup. Hâte de vous retrouver sur le terrain !



À très vite