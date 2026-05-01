Stade Rennais : Haise balance sur Lepaul avant ses retrouvailles avec l’OL

À l’approche du choc entre l’Olympique Lyonnais et le Stade Rennais en Ligue 1, un nom attire particulièrement l’attention : Estéban Lepaul. L’attaquant rennais, formé à Lyon, s’apprête à retrouver son club d’origine dans un contexte brûlant, entre enjeux européens et dynamique sportive opposée.

Haise tempère toute idée de revanche

Interrogé sur l’état d’esprit de son buteur avant ce retour symbolique, Franck Haise s’est montré très clair :

« Je n’ai pas discuté de ça avec lui. Je ne crois pas qu’il soit animé par un esprit de revanche, ça ne me semble pas être dans son caractère. Par l’esprit de vouloir marquer ? Ça oui, c’est certain. » Rennes Ligue 1 · 2025/26 ⚽ Buteur : Blas 3.54 ▲ = 35.40€ pour 10€ 🔥 Plus de 2.5 buts 1.69 ▲ = 16.90€ pour 10€ J'en profite → 18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Une déclaration qui tranche avec les scénarios souvent romancés du football moderne. Pour l’entraîneur rennais, Lepaul ne nourrit pas de ressentiment particulier envers son ancien club, mais conserve logiquement l’envie de briller sur la pelouse du Groupama Stadium.

Un retour aux sources chargé de symboles

Formé à l’OL entre 2015 et 2019, Lepaul connaît bien la maison lyonnaise, même s’il n’y a jamais explosé au plus haut niveau.

Depuis, son parcours atypique l’a mené à gravir les échelons, jusqu’à devenir aujourd’hui l’un des attaquants les plus efficaces du championnat. Auteur de 17 buts cette saison avec Rennes, il s’impose comme un élément clé du renouveau breton.

Son retour à Lyon s’inscrit aussi dans une tradition bien connue : celle des anciens joueurs formés au club qui viennent marquer contre leur équipe d’origine.

Un duel crucial dans la course à l’Europe

Au-delà du symbole, cette rencontre entre Lyon et Rennes s’annonce décisive dans la lutte pour la Ligue des champions. L’arrivée de Franck Haise sur le banc rennais a totalement relancé les ambitions du club, désormais en pleine course au podium.

Dans ce contexte, Lepaul incarne parfaitement la dynamique retrouvée des Rouge et Noir. Sous les ordres de Haise, il a retrouvé confiance et efficacité, avec une série de performances décisives ces dernières semaines.

Lepaul, entre calme et instinct de buteur

S’il ne semble pas animé par un esprit de revanche, Estéban Lepaul n’en reste pas moins un compétiteur. Et comme le souligne son entraîneur, une chose est sûre : l’envie de marquer sera bien présente.

Face à son club formateur, l’attaquant rennais aura une occasion parfaite de confirmer son statut… et peut-être d’écrire une nouvelle page de son histoire.