L’OL vient de recevoir une mauvaise nouvelle au pire moment de la saison en perdant un homme fort pour au moins deux semaines.

En pleine lutte pour le podium et les places européennes, Paulo Fonseca devra composer sans Orel Mangala pour le choc face au Stade Rennais. Un coup dur important tant le milieu belge retrouvait un excellent niveau ces dernières semaines. Samedi, lors de la victoire spectaculaire de l’OL contre Auxerre (3-2), Orel Mangala avait dû quitter ses partenaires avant la pause après avoir ressenti une douleur derrière la cuisse.

Le milieu lyonnais avait immédiatement inquiété le staff médical, surtout après ses performances très convaincantes récemment. Les examens passés en début de semaine ont confirmé une petite lésion à la cuisse gauche.

Forfait contre le Stade Rennais

Conséquence directe : le Belge sera absent pour la réception du Stade Rennais dimanche soir (20h45). Un vrai problème pour Paulo Fonseca, qui avait retrouvé un Mangala très performant dans l’entrejeu, notamment lors du succès marquant obtenu au Parc des Princes contre le PSG (2-1). Sa capacité à récupérer les ballons, casser les lignes et apporter de l’équilibre au milieu faisait de lui un élément redevenu essentiel.

Cette absence intervient dans une période cruciale pour les Lyonnais. La lutte pour le podium reste extrêmement serrée et chaque match peut désormais faire basculer la saison. Face à Rennes, l’OL devra donc se réorganiser sans l’un de ses milieux les plus en forme. Tanner Tessmann pourrait logiquement prendre davantage de responsabilités après son entrée face à Auxerre.

Un retour espéré contre Toulouse

La bonne nouvelle pour l’OL, c’est que la blessure semble finalement moins grave que redouté initialement. Mangala devrait observer environ quinze jours de repos avant de pouvoir réintégrer le groupe pour le déplacement à Toulouse, prévu le 10 mai lors de l’avant-dernière journée de Ligue 1.

Une perspective rassurante pour Paulo Fonseca dans le sprint final. Cette absence pourrait malgré tout avoir un impact direct sur la course au podium. Rennes arrive avec des ambitions européennes et pourrait profiter de ce contexte pour faire douter un OL déjà sous pression. Dans une fin de saison aussi serrée, perdre un joueur en pleine montée en puissance peut coûter très cher.

Le calendrier de fin de saison de l’OL :

26/04 : OL-Auxerre (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OL-Rennes (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Toulouse-OL (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)