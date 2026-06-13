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FRANCE

RC Lens : on sait pourquoi l’arrivée de Sage à Crystal Palace n’est pas encore officielle

Par Fabien Chorlet - 13 Juin 2026, 10:45
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Pierre Sage (RC Lens)

Un dernier obstacle retarderait encore l’officialisation de l’arrivée de Pierre Sage sur le banc de Crystal Palace.

Sauf incroyable coup de théâtre, Pierre Sage devrait quitter le RC Lens pour devenir le nouvel entraîneur de Crystal Palace. Chez les Eagles, l’ancien coach de l’Olympique Lyonnais devrait signer un contrat de trois ans, assorti d’une année supplémentaire en option. Mais le récent vainqueur de la Ligue Europa Conférence ne peut pas encore officialiser l’arrivée de Pierre Sage sur son banc.

Pierre Sage n’attend plus que son permis de travail

La raison ? Pierre Sage n’aurait pas encore reçu son contrat de travail, d’après le journaliste anglais de Sky Sport James Savundra. Sa signature définitive ne dépendrait désormais plus que de la validation de son permis de travail. Une simple formalité administrative qui retarderait pour l’instant l’officialisation de sa nomination.

Les différentes parties seraient déjà tombées d’accord sur les grandes lignes de leur collaboration et aucun blocage majeur ne serait à signaler dans ce dossier. Sauf retournement de situation de dernière minute, Pierre Sage devrait donc bien prendre les commandes du club londonien dans les prochains jours et découvrir pour la première fois de sa carrière la Premier League.

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