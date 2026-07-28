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RC Lens Mercato : ça s’active pour Sangaré, son remplaçant déjà identifié à Lorient ?

Par Bastien Aubert - 28 Juil 2026, 07:00
Noah Cadiou (FC Lorient)

Pour anticiper le probable départ de Mamadou Sangaré au mercato, le RC Lens lorgne déjà du côté du FC Lorient. 

Le RC Lens prépare déjà ses arrières. Alors que le départ de Mamadou Sangaré pourrait prendre de l’ampleur dans les prochaines semaines, les dirigeants lensois auraient identifié un profil pour anticiper son remplacement.

Cadiou plaît au RC Lens 

Mohamed Toubache-Ter révélé lundi soir que le RC Lens regardait du côté du FC Lorient pour renforcer son milieu de terrain. Une information que But Football Club est en mesure de confirmer, avec un nom précis : Noah Cadiou. À 27 ans, le milieu axial des Merlus sort d’une saison remarquée et aurait convaincu les recruteurs lensois. Son profil, basé sur l’activité, la régularité et la capacité à répéter les efforts, correspondrait aux critères recherchés par le club artésien.

Sous contrat avec Lorient jusqu’en 2029, Noah Cadiou ne sera toutefois pas facile à déloger. Estimé autour de 3 millions d’euros par Transfermarkt, le joueur est considéré comme un élément à forte valeur par les dirigeants du FC Lorient. Le Black Knight Football Club, propriétaire du club breton, aurait ainsi fixé des exigences bien plus élevées et réclamerait une indemnité pouvant atteindre de cinq fois cette estimation (avec bonus) !

Tottenham chaud sur Sangaré ?

Autrement dit, même avec une éventuelle vente importante de Mamadou Sangaré, le RC Lens devra réfléchir avant de passer à l’offensive. Le milieu de 24 ans, lui, reste au centre des discussions. Le Racing demanderait environ 40 millions d’euros pour acter son départ, une somme qui n’effraie pas forcément certains clubs anglais. 

La Premier League apparaît plus que jamais comme la destination privilégiée pour Sangaré. Toujours d’après nos informations, Tottenham s’est greffé à d’autres formations aux moyens financiers importants déjà intéressées par son profil. Le RC Lens pourrait donc enregistrer une grosse rentrée d’argent mais devra rapidement trouver la bonne solution pour compenser un départ qui pourrait modifier l’équilibre de son entrejeu.

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