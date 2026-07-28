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FRANCE

OM : en plein mercato, Genesio perd déjà des points avec les supporters marseillais 

Par Bastien Aubert - 28 Juil 2026, 05:00
Bruno Genesio (OM)

Le match amical lourdement perdu par l’OM à la Commanderie devant l’OGC Nice (0-3) n’est pas de nature à rassurer les supporters marseillais.

Le début d’aventure de Bruno Genesio à l’OM ne se déroule pas totalement comme prévu. Après une lourde défaite en match amical face à l’OGC Nice (0-3) à la Commanderie, les supporters marseillais commencent déjà à afficher leurs inquiétudes.

Les supporters de l’OM inquiets après Nice 

Alors que le mercato estival doit encore permettre au club phocéen de renforcer son effectif, cette contre-performance a laissé des traces. Malgré une possession largement en faveur des Olympiens, les hommes de Bruno Genesio ont affiché de grosses difficultés dans les deux surfaces, notamment dans les transitions défensives et l’efficacité offensive.

Un constat qui a rapidement fait réagir les supporters de l’OM. But! a lancé un sondage avec la question suivante : « Faut-il s’inquiéter après la claque contre Nice ? »

Les résultats sont sans appel :

Oui : 65,2 %

Non : 34,8 %

Genesio a encore de la marge 

Une majorité de supporters estime donc que cette défaite doit servir d’avertissement. Si le contexte reste celui d’une préparation estivale, avec plusieurs absents liés à la Coupe du Monde 2026, le contenu proposé face aux Aiglons n’a pas totalement rassuré.

Bruno Genesio conserve évidemment du temps pour ajuster son équipe et attendre les renforts promis par la direction. Mais à l’OM, où la patience est souvent limitée, chaque faux pas est immédiatement scruté. Le prochain mercato aura donc une importance capitale pour permettre au nouvel entraîneur de retrouver rapidement la confiance du peuple olympien.

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