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OM Mercato : Lorenzi vise un géant de L1 en attaque 

Par Bastien Aubert - 28 Juil 2026, 18:00
Ludovic Ajorque (Brest)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Selon nos informations, l’OM s’est récemment penché sur le profil de Ludovic Ajorque (Stade Brestois, 32 ans).

L’OM continue d’avancer discrètement sur son mercato. Si plusieurs pistes offensives sont étudiées en parallèle, un nom est récemment remonté sur le bureau de Grégory Lorenzi.

Ajorque, un profil qui plaît à l’OM

Selon nos informations, le directeur sportif marseillais s’intéresse au profil de Ludovic Ajorque, auteur d’une saison convaincante avec le Stade Brestois. L’attaquant de 32 ans présente un profil bien différent des autres cibles étudiées jusque-là. Avec son mètre 96, Ludovic Ajorque est l’un des attaquants les plus dominants de Ligue 1 dans le jeu aérien.

Capable de jouer en point d’appui, de conserver les ballons et de faire remonter le bloc, l’ancien Strasbourgeois possède un registre qui pourrait offrir une alternative intéressante dans l’effectif marseillais. Toujours selon nos informations, Grégory Lorenzi travaille activement sur ce dossier, sans pour autant délaisser d’autres pistes offensives.

Genesio a déjà échangé avec Ajorque

Nos sources indiquent également que Bruno Genesio s’est entretenu avec l’avant-centre brestois. Ces premiers échanges témoignent de l’intérêt concret porté au joueur, même si aucune avancée décisive n’est encore signalée à ce stade. L’OM poursuit ainsi son travail de prospection avant d’éventuellement passer à l’action.

Estimé à environ 3 millions d’euros, Ludovic Ajorque entre dans sa dernière année de contrat avec Brest. Après des passages au RC Strasbourg et à Mayence, l’attaquant français dispose d’une solide expérience du championnat.

Une opération accessible pour l’OM

En Ligue 1, il affiche un bilan de 67 buts et 30 passes décisives en 198 rencontres, preuve de sa régularité au plus haut niveau. Son âge et sa situation contractuelle pourraient faciliter les discussions si l’OM décidait d’accélérer.

Pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé entre les différentes parties. Reste désormais à savoir si cet intérêt débouchera sur une offre concrète ou si Grégory Lorenzi privilégiera finalement une autre piste.

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