Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Ciblé par le Stade Rennais en cas d’échec pour Charlie Cresswell, Ismaël Doukouré (23 ans) pourrait bien quitter le RC Strasbourg au mercato estival.

Le Stade Rennais garde bel et bien un œil attentif sur Ismaël Doukouré. Alors que le dossier Charlie Cresswell reste prioritaire, le défenseur du RC Strasbourg apparaît comme une alternative sérieuse en cas d’échec dans les négociations avec Toulouse.

Le Stade Rennais est intéressé par Doukouré mais…

D’après Samir Djabali, la tendance serait désormais à un départ du joueur de 23 ans cet été. « La tendance est à un départ, cet été, d’Ismaël Doukouré. Faudra poser le prix pour le laisser partir mais le transfert est possible dès ce mercato », a-t-il expliqué.

Selon nos informations, le dossier est loin d’être simple pour le Stade Rennais. Les dirigeants du club breton apprécient effectivement le profil de Doukouré mais le RC Strasbourg reste ferme sur ses exigences. Et elles sont élevées, à date.

Malgré l’arrivée d’un nouveau coach qui compte sur lui, le club alsacien aurait fixé son prix de départ à plus de 30 millions d’euros. Une somme qui refroidit plusieurs prétendants, peu enclins à investir autant sur un défenseur dans ce contexte de mercato.

Un salaire qui complique encore l’opération

Autre élément à prendre en compte : les conditions salariales du joueur. Ismaël Doukouré percevrait déjà environ 225 000 euros mensuels en Alsace, ce qui limite encore davantage le nombre de clubs capables de se positionner.

À l’heure actuelle, seules certaines formations aux moyens financiers importants, notamment venues de championnats plus exotiques, pourraient répondre aux exigences strasbourgeoises. Reste à savoir si cette destination correspond aux ambitions du joueur.

Pour le Stade Rennais, la piste Doukouré reste donc ouverte, mais elle apparaît comme une opération particulièrement coûteuse. Franck Haise et sa direction devront peser le pour et le contre alors que le chantier défensif reste une priorité du mercato breton.