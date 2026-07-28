Futur adversaire de l’ASSE et du FC Nantes en Ligue 2, le Pau FC prépare mal la saison prochaine.

Pendant que l’ASSE et le FC Nantes peaufinent leur préparation, l’un de leurs futurs adversaires en Ligue 2 traverse une période beaucoup plus délicate. Le Pau FC accumule en effet les contre-performances à quelques semaines de la reprise du championnat.

Pau au plus mal cet été

Déjà lourdement battus par l’Espanyol Barcelone (4-0) la semaine dernière, les Béarnais ont subi un nouveau revers sur le même score face à la réserve de la Real Sociedad (4-0). Parmi les cadres alignés figuraient notamment Brice Maubleu, Anthony Briançon et Cheikh Fall, sans que le Pau FC ne parvienne à inverser la tendance.

En revanche, Axel Dodote n’a pas participé à cette rencontre. Selon La République des Pyrénées, le défenseur central prêté par l’ASSE a été laissé au repos en raison d’une « fatigue générale ».

Dodote déjà victime de « fatigue générale » !

Si cette absence ne semble pas liée à une blessure sérieuse, elle intervient dans un contexte peu rassurant pour le club palois, qui peine à trouver des certitudes durant cette préparation estivale.

À moins de la reprise de la Ligue 2, Pau devra rapidement relever la tête pour éviter d’aborder la saison avec un manque de confiance, face à des concurrents comme l’ASSE ou le FC Nantes, qui affichent des ambitions de remontée.