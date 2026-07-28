Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Si Bradley Barcola (23 ans) pourrait être le prochain gros transfert enregistré par le PSG cet été, la future recrue est d’ores et déjà identifiée au mercato.

Le PSG semble avoir trouvé sa priorité pour renforcer son secteur offensif. Alors que l’avenir de Bradley Barcola reste toujours aussi incertain, le club de la capitale préparerait déjà son prochain gros coup sur le marché des transferts.

Akliouche, prochaine recrue du PSG

Selon Sébastien Vidal, Paris devrait désormais accélérer sur le dossier Maghnes Akliouche (24 ans). Le milieu offensif de l’AS Monaco serait redevenu la cible numéro un après l’abandon de la piste menant à l’Ivoirien Yan Diomandé.

Le coût jugé trop élevé de l’opération Diomandé aurait poussé les dirigeants parisiens à réorienter leurs efforts vers l’international Espoirs français, dont le profil plaît depuis plusieurs mois aux décideurs du PSG. Toujours selon cette même source, Maghnes Akliouche serait évalué à environ 50 millions d’euros.

50 M€ sinon rien ?

Une somme importante, mais que le champion de France serait prêt à investir pour attirer l’un des joueurs les plus prometteurs de Ligue 1. Le dossier pourrait rapidement connaître une accélération dans les prochains jours, alors que le PSG souhaite continuer à renforcer son effectif avant la reprise.

Si Bradley Barcola venait finalement à quitter Paris, l’arrivée d’Akliouche permettrait au club de conserver un joueur offensif français à fort potentiel, tout en poursuivant la politique de rajeunissement souhaitée par Luis Enrique.