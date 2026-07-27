Si Bradley Barcola n’entend pas prolonger au PSG, Ousmane Dembélé serait quant à lui tr!s proche d’étirer son contrat dans la capitale.

Le PSG s’agite en plein mercato. Contrairement à Bradley Barcola, qui aurait décidé de ne pas prolonger son contrat dans la capitale, Ousmane Dembélé serait lui sur le point de poursuivre son aventure à Paris.

Dembélé veut continuer au PSG

Selon de Marc Mechenoua, les discussions entre les différentes parties auraient connu une avancée majeure ces dernières semaines. « Ousmane Dembélé se rapproche d’une prolongation avec le PSG ! Les discussions autour d’une extension de contrat ont connu des avancées importantes ces dernières semaines. Les différentes parties se seraient entendues sur les grandes lignes d’un accord », explique le journaliste d’Onze Mondial. Un accord qui devrait être finalisé au retour du joueur à l’entraînement.

Un dossier ficelé à son retour à Paris ?

Alors que plusieurs rumeurs évoquaient un possible intérêt venu d’Arabie saoudite, la tendance serait désormais très claire : Ousmane Dembélé devrait rester au PSG. « À son retour à l’entraînement, de nouveaux échanges devraient permettre d’entériner définitivement cette prolongation. Malgré les rumeurs venues d’Arabie saoudite, la tendance est claire : le Ballon d’Or devrait poursuivre son aventure à Paris », précise Mechenoua.

Une nouvelle rassurante pour le club de la capitale, qui souhaite conserver l’un des cadres offensifs du projet de Luis Enrique. Après avoir vu le dossier Barcola se compliquer, le PSG pourrait donc rapidement sécuriser l’avenir de Dembélé et maintenir une pièce maîtresse de son attaque pour les prochaines saisons.