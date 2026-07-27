Le transfert d’Elias Achouri (27 ans) au San Diego FC va profiter à l’ASSE.

L’ASSE n’a pas seulement les yeux rivés sur son recrutement estival. Le club stéphanois va également profiter d’une rentrée d’argent inattendue grâce au transfert d’un ancien pensionnaire de son centre de formation.

Elias Achouri va rapporter un petit pactole aux Verts

Arrivé au terme de son aventure en Europe, Elias Achouri (27 ans) va poursuivre sa carrière aux États-Unis. L’international tunisien s’est engagé avec le San Diego FC, dans le cadre d’un transfert estimé à environ 3 millions d’euros. Une opération qui ne concerne pas directement l’ASSE, mais qui va tout de même permettre au club de récupérer une indemnité. Selon Sportune, Saint-Étienne devrait percevoir près de 35 000 euros grâce au mécanisme de solidarité de la FIFA. Une somme liée au passage du joueur dans le centre de formation stéphanois entre 2012 et 2016.

Un bonus bienvenu pour les Verts

Formé dans le Forez avant de rejoindre l’ESTAC, Elias Achouri a depuis connu plusieurs expériences, notamment au Danemark, en Roumanie et avec la sélection tunisienne. Même si le montant reste modeste à l’échelle du mercato actuel, cette rentrée financière représente un bonus intéressant pour l’ASSE, qui continue de remodeler son effectif sous la direction d’Ian Cathro. Alors que les Verts cherchent encore à renforcer leur équipe pour viser la remontée en Ligue 1, chaque recette supplémentaire peut compter dans la construction du projet stéphanois.