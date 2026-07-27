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FRANCE

FC Nantes : un départ surprise se précise vers la Russie !

Par Louis Chrestian - 27 Juil 2026, 14:40

Le mercato du FC Nantes continue de s’accélérer dans le sens des départs. Revenu de son prêt au Stade de Reims, Yassine Benhattab ne devrait pas rester longtemps sur les bords de l’Erdre. Le jeune ailier français se rapprocherait sérieusement de Krasnodar.

Krasnodar tient la corde pour Benhattab

Selon les informations du journaliste Sébastien Vidal, le départ de Yassine Benhattab serait désormais acté. Plusieurs clubs auraient étudié son profil, mais Krasnodar resterait en position idéale pour accueillir le joueur de 23 ans. Les différentes parties doivent encore finaliser l’opération avant une éventuelle officialisation.

Le natif de Marseille avait pourtant débuté les deux premières rencontres de préparation des Canaris. Son absence lors du troisième match amical contre Le Mans constituait toutefois un indice important. Il s’entraîne désormais à l’écart avec Chidozie Awaziem, Ali Yousuf et Matthis Abline, eux aussi annoncés sur le départ.

Benhattab n’aura jamais réussi à s’imposer

Recruté librement à l’été 2024 après une excellente saison avec Aubagne, Benhattab avait immédiatement été prêté à son ancien club. Il avait ensuite découvert l’équipe première nantaise avant de rejoindre le Stade de Reims en prêt lors de la seconde partie de la saison dernière.

Son retour à Nantes ne lui aura donc pas permis de relancer son aventure chez les Canaris. Krasnodar devrait désormais lui offrir un nouveau défi loin de la France. Le montant et les conditions de l’opération restent encore inconnus, mais tous les voyants semblent désormais au vert pour voir Yassine Benhattab quitter définitivement le FC Nantes.

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