Courtisé par Krasnodar au mercato, Yassine Benhattab (23 ans) va bel et bien quitter le FC Nantes cet été.

Le départ de Yassine Benhattab du FC Nantes ne fait désormais plus de doute. Courtisé par Krasnodar, le jeune milieu offensif devrait changer d’air durant ce mercato estival.

Un nouveau départ bouclé au FC Nantes ?

Après la défaite du FC Nantes en match amical face au Mans (0-1), David Phelippeau a confirmé que l’avenir du joueur était déjà scellé. « Oui il va partir c’est certain », a annoncé le journaliste d’Ouest-France.

Alors que le FC Nantes poursuit son opération dégraissage avant la reprise de la Ligue 2, Yassine Benhattab fait partie des joueurs amenés à quitter les bords de l’Erdre.

Les Canaris continuent de remodeler leur effectif

Courtisé par Krasnodar, le joueur de 23 ans devrait donc découvrir un nouveau championnat dans les prochaines semaines même si les supporters du FC Nantes voulaient lui donner une nouvelle chance.

Après les dossiers Matthis Abline, Chidozie Awaziem ou encore d’autres joueurs susceptibles de partir, le FC Nantes poursuit son grand chantier estival. Dans l’autre sens, Michel Der Zakarian attend toujours au moins trois renforts.