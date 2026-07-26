À peine arrivé sur le banc de l’OM, Bruno Genesio ne fait déjà pas dans le détail sur la Canebière.

Bruno Genesio semble déjà avoir tranché certains choix concernant le groupe de l’OM. Alors que plusieurs joueurs tentent encore de convaincre durant la préparation estivale, Tochukwu Nnadi a complètement disparu des radars.

Nnadi absent des plans de Genesio ?

La lourde défaite de l’OM face à l’OGC Nice (0-3) en match amical à La Commanderie a laissé apparaître plusieurs interrogations. Si certains joueurs ont tenté de tirer leur épingle du jeu, un nom a surtout retenu l’attention des supporters : Tochukwu Nnadi (23 ans). Le milieu nigérian, arrivé en janvier pour renforcer l’effectif marseillais, n’a toujours pas disputé la moindre minute depuis le début de la préparation.

Une situation qui interpelle forcément alors que Bruno Genesio est en train de définir sa hiérarchie. Le compte spécialisé Informa Treize a souligné cette absence remarquée : « Toujours aucune minute de jeu pour Tochukwu Nnadi dans cette préparation. Le Nigérian a totalement disparu des radars depuis le stage en Côte d’Ivoire. »

Genesio commence déjà à imposer ses choix

Cette situation intrigue d’autant plus que Nnadi n’a pas repris en retard par rapport aux autres internationaux. Le milieu de l’OM a participé aux rencontres du mois de juin avec le Nigeria, mais il a retrouvé le groupe en même temps que Pierre-Emile Højbjerg, lui aussi concerné par des obligations internationales avec le Danemark. Difficile donc d’expliquer cette absence uniquement par un manque de condition physique. Le choix semble davantage sportif… ou lié à une possible évolution du mercato. Alors que l’OM cherche encore à renforcer son effectif et que plusieurs départs sont attendus, une sortie de Nnadi pourrait être étudiée en coulisses.

Pour l’instant, aucune information officielle ne confirme un départ, mais son absence prolongée pose forcément question. Comme souvent lors d’une prise de fonction, Bruno Genesio profite de la préparation pour observer son groupe et établir ses priorités. Certains joueurs gagnent des points, tandis que d’autres semblent déjà reculer dans la hiérarchie. Reste désormais à savoir si Tochukwu Nnadi parviendra à inverser la tendance ou si son aventure marseillaise est déjà en train de prendre une autre direction.