L’OM creuse plusieurs pistes pour renforcer le poste de latéral droit. La dernière, bien connue du Stade Rennais, mène du côté de l’AS Monaco.

L’OM a du pain sur la planche au mercato. Bruno Genesio, qui vient tout juste de prendre les commandes de l’équipe, suit la situation de près : il sait que son effectif sera raboté dans les grandes largeurs cet été.

Pour autant, l’ancien entraîneur du LOSC et de l’OL souhaite voir certains profils rejoindre la Canebière. Ces dernières heures, il a notamment été annoncé que l’OM suivait Djibril Sidibé, actuellement libre de tout contrat.

Diatta dans les plans de l’OM ?

Selon Foot01, un autre nom a fuité au poste de latéral droit : Krépin Diatta. L’international sénégalais est lui aussi libre depuis son départ de l’AS Monaco. Cité au Stade Rennais en début de mercato, le joueur de 27 ans est à la recherche du projet idéal et pourrait être séduit par la possibilité de rejoindre un club huppé et ambitieux comme Marseille.

Un salaire intouchable à Marseille

Problème : ses exigences salariales sont élevées pour les finances de l’OM, qui pourrait finalement renoncer à suivre la piste privilégiée par Genesio. La concurrence est également importante dans ce dossier, ce qui ne facilite pas la tâche de l’OM. Bref, cette piste pourrait prendre fin aussi vite qu’elle n’est apparue à Marseille.