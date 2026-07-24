OM : Vérone refroidit Marseille malgré une offre à 13 M€ !

L’OM serait passé à l’offensive pour attirer Rafik Belghali, l’une des révélations algériennes de la Coupe du monde 2026. Mais la proposition marseillaise n’aurait pas encore convaincu l’Hellas Vérone, également confronté à l’intérêt de deux cadors italiens.

Une offre avec obligation d’achat

Malgré des finances qui l’obligent encore à vendre, l’Olympique de Marseille continue d’avancer sur son recrutement. Selon les informations de Foot01, qui relaie le journaliste italien Andrea Losapio, le club phocéen a formulé une offre pour Rafik Belghali.

La direction marseillaise aurait proposé un prêt assorti d’une obligation d’achat fixée à 13 millions d’euros. Une formule qui permettrait à l’OM de décaler le paiement du transfert du latéral droit de 24 ans.

L’OM aurait transmis une offre de prêt avec obligation d’achat de 13 M€ pour Rafik Belghali. Le Hellas Vérone en réclamerait 15 M€. — @LaTribuneOM https://twitter.com/LaTribuneOM/status/2080741830447051169

Vérone réclame encore 2 M€

Cette première offensive n’aurait toutefois pas suffi. L’Hellas Vérone attendrait 15 millions d’euros pour céder l’international algérien, recruté pour seulement 2 millions d’euros l’été dernier. L’écart entre les deux clubs reste donc limité, même si le contexte économique marseillais incite à la prudence.

Né à Leuven et passé par Lommel puis Malines, Belghali a vu sa cote grimper rapidement en Italie. Sa valeur marchande est désormais estimée à 12 millions d’euros par Transfermarkt, contre 3,5 millions en octobre 2025.

L’Inter et la Roma également intéressés

Le récent cinquième de Ligue 1 n’est pas seul sur ce dossier. L’Inter Milan et la Roma feraient également partie des prétendants pour le Fennec, auteur d’un but remarqué contre l’Autriche lors du Mondial 2026.

Cette concurrence italienne pourrait compliquer les négociations, surtout si l’OM doit d’abord enregistrer des départs. Marseille semble néanmoins avoir pris les devants avec une première proposition concrète, désormais entre les mains des dirigeants véronais.