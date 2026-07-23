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FRANCE

OM Mercato : c’est confirmé pour Djibril Sidibé !

Par Fabien Chorlet - 23 Juil 2026, 09:40
Djibril Sidibé sous le maillot de Toulouse

L’OM serait bien intéressé par Djibril Sidibé pour renforcer sa défense cet été.

Djibril Sidibé semble être la première véritable piste révélée du mercato estival de l’Olympique de Marseille. Comme annoncé ce mercredi par RMC Sport, les dirigeants olympiens étudieraient sérieusement la piste menant au champion du monde 2018. Libre de tout contrat depuis son départ de Toulouse cet été, le joueur de 34 ans est perçu par le club phocéen comme une belle opportunité de marché car libre, français, expérimenté et polyvalent, puisqu’il est capable d’évoluer aussi bien au poste de latéral droit que dans l’axe de la défense.

La piste Djibril Sidibé se confirme

Une information confirmée quelques heures plus tard par La Minute OM sur X. « La piste Djibril Sidibé existe bien ! Selon les informations de RMC Sport, que nous sommes en mesure de confirmer, le profil du défenseur plaît aux dirigeants marseillais », a assuré le suiveur du club provençal sur le réseau social.

Preuve qu’il ne serait pas insensible à l’intérêt de l’Olympique de Marseille, l’ancien Toulousain suit le club phocéen sur Instagram.

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