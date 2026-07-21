Une pluie de signatures est tombée du côté de l’OM en plein mercato estival.
L’OM continue de préparer l’avenir en toute sérénité. En parallèle du mercato de l’équipe première, le club phocéen a sécurisé une grande partie de ses meilleurs jeunes talents avec une impressionnante vague de prolongations.
Saïd Remadnia prolonge malgré Chelsea
Un signal fort envoyé par la direction sportive de Grégory Lorenzi. Annoncé dans le viseur de Chelsea il y a quelques mois, Saïd Remadnia a finalement choisi de poursuivre son aventure à Marseille. Le jeune attaquant de 17 ans, considéré comme l’un des plus grands espoirs du centre de formation olympien, s’inscrit ainsi dans la durée avec son club formateur. Une excellente nouvelle pour l’OM, qui repousse les offensives étrangères.
Selon La Minute OM, douze autres joueurs ont également prolongé leur contrat avec le club phocéen :
- Aaron Tinelle
- Azhar Ali
- Amir Kernif
- Babacar-Vincent Dione
- Bradley Levy
- Cheick Diarra
- Dan Cohen
- Esteban Thomoux
- Gianni Calisto
- Lhéandre Durand
- Maxence Thevenet
- Moctar Guirassy
Au total, ce sont donc treize signatures enregistrées en une seule vague.
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Lorenzi mise sur la formation à l’OM
Depuis son arrivée à la tête du secteur sportif de l’OM cet été, en compagnie de Bruno Genesio, Grégory Lorenzi affiche une volonté claire : redonner une place importante au centre de formation.
L’objectif est de permettre à davantage de jeunes de frapper à la porte de l’équipe première dans les prochaines saisons, tout en protégeant les meilleurs éléments face aux convoitises des grands clubs européens.
Après les prolongations, place désormais au travail pour tenter de convaincre Bruno Genesio de leur offrir une chance chez les professionnels.