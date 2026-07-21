Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Une pluie de signatures est tombée du côté de l’OM en plein mercato estival.

L’OM continue de préparer l’avenir en toute sérénité. En parallèle du mercato de l’équipe première, le club phocéen a sécurisé une grande partie de ses meilleurs jeunes talents avec une impressionnante vague de prolongations.

Saïd Remadnia prolonge malgré Chelsea

Un signal fort envoyé par la direction sportive de Grégory Lorenzi. Annoncé dans le viseur de Chelsea il y a quelques mois, Saïd Remadnia a finalement choisi de poursuivre son aventure à Marseille. Le jeune attaquant de 17 ans, considéré comme l’un des plus grands espoirs du centre de formation olympien, s’inscrit ainsi dans la durée avec son club formateur. Une excellente nouvelle pour l’OM, qui repousse les offensives étrangères.

Selon La Minute OM, douze autres joueurs ont également prolongé leur contrat avec le club phocéen :

Aaron Tinelle

Azhar Ali

Amir Kernif

Babacar-Vincent Dione

Bradley Levy

Cheick Diarra

Dan Cohen

Esteban Thomoux

Gianni Calisto

Lhéandre Durand

Maxence Thevenet

Moctar Guirassy

Au total, ce sont donc treize signatures enregistrées en une seule vague.

Lorenzi mise sur la formation à l’OM

Depuis son arrivée à la tête du secteur sportif de l’OM cet été, en compagnie de Bruno Genesio, Grégory Lorenzi affiche une volonté claire : redonner une place importante au centre de formation.

L’objectif est de permettre à davantage de jeunes de frapper à la porte de l’équipe première dans les prochaines saisons, tout en protégeant les meilleurs éléments face aux convoitises des grands clubs européens.

Après les prolongations, place désormais au travail pour tenter de convaincre Bruno Genesio de leur offrir une chance chez les professionnels.