OM : ça chauffe pour le départ de Pierre-Emile Højbjerg !

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Après Mason Greenwood, l’Olympique de Marseille pourrait perdre un autre cadre au profit du championnat turc. Besiktas aurait accéléré dans le dossier Pierre-Emile Højbjerg et déjà entamé des discussions avec la direction phocéenne. Un départ qui permettrait à l’OM de récupérer une indemnité importante, mais surtout de libérer le plus gros salaire de son vestiaire.

Besiktas passe à l’action pour Højbjerg

Les clubs stambouliotes ont visiblement décidé de faire leur marché à Marseille. Quelques jours seulement après le transfert de Mason Greenwood à Fenerbahçe contre 39 millions d’euros, Pierre-Emile Højbjerg se retrouve à son tour au cœur d’une offensive turque.

Selon les médias Fanatik et Fotomaç, Besiktas souhaite renforcer son milieu de terrain avec l’international danois. Les Aigles Noirs auraient même entamé des négociations avec Stéphane Richard et Grégory Lorenzi afin de connaître les conditions d’un transfert.

L’intérêt du club stambouliote n’est pas nouveau. Une première proposition estimée à 10 millions d’euros avait déjà été transmise au mois de juin, mais l’OM l’avait refusée.

Besiktas serait désormais prêt à revenir avec de meilleurs arguments pour prendre de vitesse la concurrence italienne.

L’Italie également sur les rangs

Le départ de Pierre-Emile Højbjerg semblait récemment devoir passer par la Serie A. L’AC Milan apprécie particulièrement son expérience, son impact physique et sa capacité à organiser le jeu devant la défense.

La Juventus surveillerait également sa situation. Mais pendant que les deux clubs italiens étudient le dossier, Besiktas aurait décidé d’accélérer concrètement.

La formation turque dispose d’importantes capacités financières et pourrait répondre aux attentes marseillaises, aussi bien concernant l’indemnité que le salaire du joueur. Un point déterminant pour un Højbjerg qui perçoit des émoluments particulièrement élevés à l’OM.

Un salaire colossal à libérer

Pour convaincre le Danois de quitter Tottenham en 2024, l’ancienne direction marseillaise avait accepté de lui accorder un salaire estimé à 500 000 euros par mois.

Après les départs de Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang, Højbjerg serait désormais le joueur le mieux rémunéré de l’effectif de Bruno Genesio. Une situation difficilement compatible avec la volonté du club de réduire et de rééquilibrer sa masse salariale.

Son départ permettrait à l’OM d’économiser près de six millions d’euros par saison, hors charges. Une somme considérable à laquelle viendrait s’ajouter l’indemnité versée par Besiktas.

Même si son contrat court encore pendant deux saisons, Marseille n’aurait donc pas l’intention de le déclarer intransférable. À condition de recevoir une proposition satisfaisante, la direction pourrait rapidement lui ouvrir la porte.

Une saison mitigée qui a changé la donne

Pierre-Emile Højbjerg s’était immédiatement imposé comme l’un des patrons de l’OM lors de son arrivée. Son expérience de la Premier League, son caractère et sa capacité à diriger ses partenaires en avaient rapidement fait un leader du vestiaire.

Mais sa deuxième saison marseillaise a été plus irrégulière. Le milieu danois n’a pas toujours affiché le même rayonnement et son imposant salaire pèse désormais lourdement dans l’analyse de son rendement.

À bientôt 31 ans, sa valeur pourrait également commencer à diminuer. Cet été représente donc peut-être la dernière occasion pour l’OM de récupérer une indemnité significative tout en réalisant une économie salariale majeure.

La Turquie peut encore dépouiller Marseille

Après Greenwood, Fenerbahçe surveillerait également Amine Gouiri, qui disposerait d’un bon de sortie. Besiktas tente désormais de s’offrir Højbjerg. Le championnat turc pourrait ainsi accueillir plusieurs cadres marseillais au cours du même mercato.

Pour l’OM, ces départs répondraient à une nécessité économique, mais obligeraient Grégory Lorenzi à reconstruire une grande partie de l’effectif de Bruno Genesio. La vente du Danois créerait notamment un vide important au milieu de terrain en matière d’expérience et de leadership.

Les discussions semblent néanmoins avancer. Besiktas est prêt à investir, l’OM ne ferme pas la porte et le salaire d’Højbjerg incite Marseille à trouver rapidement une solution. Après Greenwood, un nouveau cadre olympien pourrait donc prendre la direction d’Istanbul.