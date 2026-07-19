OM : Bruno Genesio s’est déjà mis des supporters à dos avec une seule phrase

En affichant comme objectif une qualification européenne, potentiellement via une 6e ou une 7e place, Bruno Genesio a suscité une vague d’incompréhension chez de nombreux supporters de l’OM.

À l’issue du succès en match amical contre Yamoussoukro (3-0), Bruno Genesio a voulu se montrer réaliste sur les ambitions de l’OM. Malgré un contexte économique délicat, le nouvel entraîneur olympien a fixé un cap clair : retrouver l’Europe à l’issue de la saison.

« À Marseille, les ambitions doivent toujours être importantes. Nous voulons être européens. En Ligue 1, cela peut passer par une sixième, voire une septième place », a expliqué le technicien phocéen.

Les supporters marseillais sont remontés

Une sortie qui n’a pourtant pas été accueillie favorablement par une partie des supporters marseillais. Sur les réseaux sociaux, beaucoup estiment qu’évoquer une 6e ou une 7e place est incompatible avec le statut de l’OM, dont l’objectif naturel doit rester le podium et la qualification pour la Ligue des champions. Mais le train de vie du club n’est plus le même, et il faudra sans doute être plus discret sur les ambitions afin d’avancer en silence.

« Outch la déclaration fait mal, et fera mal à son image. Je sais pas si c’est de l’intox mais si l’objectif de l’OM est sincèrement la 6e place… j’ai peur » « Quand tu recrutes un coach de seconde zone faut accepter que ton club le soit aussi… » « Que c’est triste de lire ça putain ! » « Quelle tristesse on devient un club lambda 🤢🤢😡 » « Voilà donc l’ambition du nouveau projet de l’OM ? On visait le top 20 Europe, ce discours fait froid dans le dos ».

Si certains comprennent la volonté de Genesio de ne pas promettre l’impossible alors que le mercato est loin d’être terminé, d’autres y voient déjà un manque d’ambition. Une simple phrase qui a suffi à lancer les premiers débats autour du nouveau coach, dans un environnement où chaque déclaration est scrutée et où les attentes restent immenses, quelles que soient les contraintes financières.