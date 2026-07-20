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OM : Himad Abdelli sort les muscles et répond cash aux critiques des supporters

Par William Tertrin - 20 Juil 2026, 10:00
Himad Abdelli (OM)

Critiqué par certains supporters de l’OM sur son poids et son apparence physique, Himad Abdelli a répondu à sa manière.

Himad Abdelli n’a jamais caché avoir un profil physique différent des milieux offensifs classiques. Son gabarit imposant lui a parfois valu des remarques sur les réseaux sociaux, et certains supporters de l’OM l’ont pointé du doigt estimant que le joueur n’était pas suffisamment affûté, notamment depuis la reprise de l’entraînement.

Face à ces critiques, le joueur avait déjà tenu à défendre sa morphologie en novembre 2024. « Beaucoup pensent que je suis un peu lourd », expliquait-il, avant de préciser que son physique était surtout un atout dans les duels et la protection de balle.

Une story Snapchat pour répondre aux critiques

Cette fois, Abdelli a choisi les réseaux sociaux pour envoyer un message. Dans une story Snapchat, on aperçoit le milieu algérien avec une silhouette très dessinée, loin de l’image parfois véhiculée par certains observateurs.

Une manière pour le joueur de montrer son investissement et de rappeler que son gabarit ne signifie pas un manque de préparation physique.

Avec cette publication, l’international algérien semble vouloir fermer la parenthèse des critiques sur son poids et concentrer l’attention sur ce qu’il montre sur le terrain après six premiers mois vraiment pas convaincants sous le maillot marseillais.

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