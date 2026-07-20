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OM Mercato : Lorenzi fait signer un ailier estampillé Chelsea !

Par Bastien Aubert - 20 Juil 2026, 20:40
Saïd Remadnia (OM)
officiel
Officiel. Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos. ?

Saïd Remadnia (17 ans), grand espoir de la formation marseillaise, prolonge l’aventure à l’OM.

L’OM continue de sécuriser ses meilleurs jeunes talents. Très actif depuis son arrivée à la direction sportive, Grégory Lorenzi vient de réussir un joli coup en obtenant la prolongation de Saïd Remadnia, considéré comme l’un des plus grands espoirs du centre de formation marseillais.

Saïd Remadnia prolonge avec l’OM

À seulement 17 ans, Saïd Remadnia a choisi de poursuivre son aventure sous les couleurs olympiennes. Le jeune ailier, qui fait partie des éléments les plus prometteurs de la génération marseillaise, s’inscrit désormais dans le projet à long terme du club. Une excellente nouvelle pour l’OM, qui souhaitait absolument conserver l’un de ses plus gros potentiels.

La prolongation de Remadnia n’était pourtant pas acquise. Fin mars, on se rappelle que Chelsea avait tenté de convaincre le jeune Marseillais de rejoindre son académie. Le club londonien lui avait proposé un contrat de cinq ans, accompagné d’un projet particulièrement attractif et d’un accompagnement destiné à faciliter l’installation de sa famille en Angleterre. Une offensive qui témoignait de la cote grandissante du jeune offensif sur le marché européen.

Chelsea était passé à l’offensive

Face à l’intérêt des Blues, la direction de l’OM a su trouver les arguments pour conserver son talent. Convaincu par le projet proposé et par les perspectives offertes au sein de son club formateur, Saïd Remadnia a finalement choisi de prolonger son aventure à Marseille. Une décision qui récompense également le travail effectué par la formation olympienne ces dernières années.

Depuis le début du mercato, Grégory Lorenzi ne se contente pas de renforcer l’effectif professionnel. Le directeur sportif entend aussi protéger les meilleurs jeunes de l’OM afin d’éviter qu’ils ne rejoignent les plus grands clubs européens avant même d’avoir eu leur chance à Marseille. Avec la prolongation de Saïd Remadnia, l’OM envoie un signal fort : les pépites du centre de formation ont désormais vocation à intégrer progressivement le projet de Bruno Genesio.

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