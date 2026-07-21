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OM Mercato : après Greenwood, le prochain gros départ est déjà tout trouvé 

Par Bastien Aubert - 21 Juil 2026, 08:00
Pierre-Emile Højbjerg (OM)

Mason Greenwood parti en Turquie cet été, l’OM pourrait voir un autre cadre du vestiaire boucler ses valises au mercato.

Le départ de Mason Greenwood a marqué un tournant dans le mercato estival de l’OM. Mais les supporters marseillais s’interrogent déjà sur l’identité du prochain cadre susceptible de quitter le club. Un récent sondage publié par But! révèle une tendance très nette.

Les supporters de l’OM ont fait leur choix

Nos avons demandé à nos lecteurs quel joueur marseillais pourrait être le prochain gros départ de l’OM après Mason Greenwood. Les résultats mettent en évidence un favori très clair :

  • Pierre-Emile Højbjerg : 46 %
  • Leonardo Balerdi : 31,7 %
  • Amine Gouiri : 12,7 %
  • Igor Paixão : 9,5 %

Une majorité de supporters de l’OM estime donc que le milieu international danois est le joueur le plus susceptible de quitter le club dans les prochains mois. Arrivé avec un statut de leader, Pierre-Emile Højbjerg demeure l’un des joueurs les plus expérimentés de l’effectif marseillais. Ses performances continuent d’attirer l’attention de plusieurs clubs européens, ce qui explique sans doute pourquoi son nom revient régulièrement dans les discussions autour d’un éventuel départ.

Højbjerg au cœur des interrogations

Pour autant, rien n’indique à ce stade que l’OM souhaite se séparer de son milieu de terrain. Derrière Højbjerg, Leonardo Balerdi recueille près d’un tiers des suffrages. Le défenseur argentin conserve une belle cote sur le marché européen grâce à ses dernières saisons convaincantes sous le maillot marseillais. Son profil pourrait rapidement attirer des prétendants si une offre importante venait à arriver sur le bureau de Grégory Lorenzi.

Malgré ces spéculations, la priorité de l’OM reste de stabiliser son effectif autour de Bruno Genesio. Après avoir déjà perdu Mason Greenwood, les dirigeants marseillais espèrent conserver leurs principaux leaders afin de bâtir une équipe compétitive pour la saison à venir. Reste à savoir si le marché viendra bouleverser ces plans d’ici à la fermeture du mercato.

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