La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

À la recherche de renforts offensifs pour accompagner le projet de Bruno Genesio, l’OM explore plusieurs pistes sur le marché des transferts.

Avec des moyens plus limités que la saison dernière, l’OM doit désormais miser sur des opportunités de marché et des profils à forte valeur ajoutée.

L’OM s’est renseigné pour Depay

Selon Foot Mercato, Grégory Lorenzi et sa cellule de recrutement ont ainsi pris des renseignements concernant Memphis Depay. L’attaquant néerlandais, qui devrait être libre prochainement après son aventure aux Corinthians, représentait une opportunité intéressante pour Marseille. À 32 ans, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais possède une expérience importante du haut niveau et connaît déjà parfaitement la Ligue 1. Memphis Depay présente l’avantage d’être extrêmement polyvalent.

Capable d’évoluer comme avant-centre, ailier ou encore milieu offensif, l’international néerlandais pouvait apporter plusieurs solutions au secteur offensif marseillais. Son passage à l’OL entre 2017 et 2021 avait notamment marqué les esprits, avec un joueur capable de faire des différences individuelles et de porter une attaque. Son expérience au FC Barcelone représentait également un argument supplémentaire pour un vestiaire marseillais en quête de joueurs confirmés.

Des exigences salariales trop élevées

Mais malgré l’intérêt du club phocéen, cette piste ne devrait pas aller plus loin. Après avoir échangé avec l’entourage du joueur, la direction marseillaise aurait constaté que les demandes salariales de Memphis Depay étaient trop importantes par rapport aux capacités actuelles de l’OM. Le club olympien n’a pas l’intention de bouleverser sa grille salariale pour attirer l’ancien Lyonnais.

Ce dossier symbolise la nouvelle stratégie de l’OM : tenter des coups ambitieux, mais rester prudent financièrement. Grégory Lorenzi continue donc d’explorer plusieurs pistes afin d’offrir rapidement des renforts à Bruno Genesio. Mais pour Memphis Depay, le rêve marseillais devrait finalement rester au stade des discussions.