La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Courtisé de toutes parts au mercato estival, Ayyoub Bouaddi (LOSC, 18 ans) aurait trouvé un accord avec un club.

L’avenir d’Ayyoub Bouaddi continue d’animer le mercato européen. À seulement 18 ans, le milieu du LOSC est convoité par les plus grands clubs du continent, mais deux versions très différentes circulent désormais sur l’état du dossier.

🚨 Excl. – Agreement in principle for a contract until 2031 between Ayyoub #Bouaddi and #ManchesterCity, which are now in talks to try to sign him fron #Lille. #MCFC are pushing to anticipate two other top european clubs, which are interested in morrocan player. #transfers #LOSC https://t.co/XS4WGKTbTb — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 21, 2026

Manchester City aurait une longueur d’avance

Selon Nicolò Schira, Manchester City aurait déjà trouvé un accord de principe avec le jeune international marocain. L’insider italien affirme que les Citizens auraient convaincu Bouaddi avec un contrat courant jusqu’en 2031. Les discussions se poursuivraient désormais avec le LOSC afin de finaliser le transfert avant que d’autres géants européens ne passent à l’offensive.

Mais quelques minutes plus tard, Ekrem Konur a livré une lecture bien différente de la situation. Selon lui, le PSG aurait définitivement quitté la course, laissant le FC Barcelone et le Real Madrid comme principaux concurrents. L’insider ajoute qu’Arsenal et Manchester City souhaitent recruter Bouaddi dès cet été, tandis que Lille continue de privilégier une conservation du joueur jusqu’en 2027.

Le LOSC garde la main pour Bouaddi

Toujours selon cette source, les Dogues réclameraient des conditions particulièrement élevées pour un transfert immédiat, alors que les formules incluant un prêt avec option de rachat seraient davantage étudiées. Sous contrat avec le LOSC, Ayyoub Bouaddi reste aujourd’hui l’un des plus grands espoirs du football français.

Le club nordiste entend conserver la maîtrise du calendrier et ne compte pas brader son joyau malgré l’intérêt des plus grandes écuries européennes. Entre les informations de Nicolò Schira et celles d’Ekrem Konur, difficile de savoir quel club possède réellement une longueur d’avance. Une certitude demeure toutefois : Bouaddi sera l’un des dossiers les plus suivis de ce mercato, avec Manchester City, Arsenal, le FC Barcelone et le Real Madrid toujours à l’affût.