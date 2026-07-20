La situation complexe de Lucas Chevalier (24 ans) au PSG depuis son arrivée en provenance du LOSC l’été dernier n’a pas échappé au marché.

L’avenir de Lucas Chevalier continue d’alimenter les discussions lors de ce mercato estival. Arrivé au PSG avec l’ambition de s’imposer comme le gardien numéro un l’été dernier, l’ancien portier du LOSC doit composer avec une concurrence relevée. Une situation qui attire déjà plusieurs clubs européens… et français.

Plusieurs prétendants suivent le dossier Chevalier

Selon L’Équipe, plusieurs formations se sont renseignées sur la situation du gardien de 24 ans ces derniers mois. Besiktas, Tottenham et Aston Villa figurent parmi les clubs intéressés, tandis que le Stade Rennais a également été évoqué ces dernières semaines comme un candidat potentiel. Aucune négociation concrète n’est annoncée à ce stade, mais le dossier reste suivi de près.

Malgré les nombreuses sollicitations, Lucas Chevalier n’aurait pas changé de priorité. Son objectif reste de s’imposer au PSG et de gagner sa place dans la hiérarchie des gardiens. Le Français entend rivaliser avec Matvey Safonov, auteur de prestations convaincantes, notamment en Ligue des champions.

Safonov a pris une longueur d’avance au PSG

Toujours selon L’Équipe, les performances du gardien russe ont conforté la direction parisienne dans son choix de ne pas recruter un nouveau portier cet été. Safonov débuterait donc la saison avec un avantage dans l’esprit du staff de Luis Enrique. Mais rien ne serait totalement figé. En interne, le PSG rappelle que la concurrence reste permanente : « Il regarde. Même pour le poste de gardien, si tu fais deux, trois performances moins bonnes, ça peut changer. »

Une philosophie fidèle à Luis Enrique, qui remet régulièrement les cartes sur la table en fonction des performances. Si Lucas Chevalier (24 ans) venait finalement à revoir sa position, le Stade Rennais pourrait redevenir une option crédible. Le club breton suit le dossier avec attention, même si la priorité du gardien demeure aujourd’hui de réussir à Paris. Le début de saison pourrait donc être déterminant pour son avenir, entre une bataille annoncée avec Safonov et des clubs toujours prêts à saisir la moindre ouverture.