PSG : Lucas Chevalier bloque un énorme coup du mercato !

Le mercato du PSG vient peut-être de connaître un tournant important. Alors que la piste Diogo Costa agite les coulisses parisiennes depuis plusieurs jours, Lucas Chevalier aurait tranché pour son avenir. Et sa décision pourrait bien tout changer dans les plans de Luis Campos et Luis Enrique.

Lucas Chevalier ne veut pas quitter le PSG

Arrivé au Paris Saint-Germain avec de grandes ambitions, Lucas Chevalier a vécu une première saison très compliquée dans la capitale. L’ancien gardien du LOSC pensait s’installer durablement comme numéro 1, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu.

Après plusieurs prestations difficiles, le portier français a progressivement perdu du terrain dans la hiérarchie. Matvei Safonov a fini par prendre sa place dans les cages parisiennes, reléguant Chevalier dans une situation délicate. Un déclassement sportif qui a également eu des conséquences en sélection, puisque le gardien de 24 ans a été écarté de l’équipe de France pour le Mondial 2026, au profit notamment de Robin Risser.

Dans ce contexte, un départ dès cet été semblait possible. Mais selon les informations d’Olivier Tallaron pour Canal+, Lucas Chevalier n’a pas l’intention de quitter le PSG lors de ce mercato.

Des discussions décisives avec Luis Enrique

Sur X, le journaliste de Canal+ a révélé une information importante concernant l’avenir du gardien parisien. D’après lui, Lucas Chevalier va rester au Paris Saint-Germain.

« Lucas Chevalier reste au PSG. Le jeune gardien a longuement échangé avec Luis Enrique à plusieurs reprises. Il a été rassuré et a décidé de se donner une chance de redevenir numéro 1 », a indiqué Olivier Tallaron.

Une annonce qui change clairement la donne. Malgré une saison très difficile, Lucas Chevalier ne souhaite donc pas fuir la concurrence. Au contraire, l’ancien Lillois veut se battre pour récupérer sa place et convaincre Luis Enrique qu’il peut redevenir le titulaire dans les buts du PSG.

Un choix fort, surtout dans un club où la pression est immense et où le moindre faux pas peut coûter très cher.

La piste Diogo Costa refroidie ?

Cette décision pourrait également avoir un impact direct sur le dossier Diogo Costa. Depuis plusieurs jours, le nom du gardien du FC Porto circule avec insistance du côté du Paris Saint-Germain. International portugais, réputé comme l’un des meilleurs spécialistes européens à son poste, Diogo Costa plaît beaucoup à Paris.

Mais son arrivée semblait conditionnée à un départ de Lucas Chevalier. Si le Français reste, le PSG se retrouve avec un embouteillage évident dans les cages. Matvei Safonov a terminé la saison en force, Chevalier veut reconquérir son statut, et l’arrivée d’un nouveau numéro 1 créerait forcément une situation explosive.

Sauf immense surprise, la décision de Lucas Chevalier pourrait donc sérieusement freiner, voire stopper, la piste Diogo Costa.

#PSG : Info @canalplus : Lucas #Chevalier reste au PSG . Le jeune gardien a longuement échangé avec Luis Enrique à plusieurs reprises. Il a été rassuré et a décidé de se donner une chance de redevenir numéro 1 @DomArmand @CanalplusFoot pic.twitter.com/QogOIQ2qzu — Olivier Tallaron (@OLIVETALLARON) July 7, 2026

Un poste toujours sensible au PSG

Le dossier des gardiens reste un vrai sujet au Paris Saint-Germain. En investissant près de 40 millions d’euros sur Lucas Chevalier l’an dernier, le club de la capitale pensait avoir trouvé une solution durable. Mais un an plus tard, la question est loin d’être réglée.

Entre un Chevalier revanchard, un Safonov qui a marqué des points et une piste Diogo Costa qui faisait rêver en interne, Luis Enrique va devoir trancher. Le technicien espagnol a visiblement rassuré Lucas Chevalier, mais il devra désormais gérer une concurrence qui s’annonce brûlante.

Pour Lucas Chevalier, le message est clair : il ne veut pas partir sur un échec. Le gardien français reste à Paris avec une idée en tête : redevenir le numéro 1 du PSG.