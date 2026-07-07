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FRANCE

PSG Mercato : Luis Enrique a craqué sur le remplaçant de Nuno Mendes en Ligue 1 

Par Bastien Aubert - 7 Juil 2026, 08:00
Dayann Methalie (Toulouse)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

En quête de davantage de concurrence sur le côté gauche de sa défense, le PSG aurait coché le nom d’un jeune talent de Ligue 1. 

En plein mercato estival, le PSG continue d’explorer le marché des jeunes talents français. Alors que le club cherche à renforcer la concurrence à plusieurs postes, le côté gauche de la défense pourrait également être concerné.

Luis Enrique a flashé sur Methalie

Selon ParisTeam, Luis Enrique apprécierait le profil de Dayann Methalie. Le latéral gauche de Toulouse, âgé de 20 ans, aurait tapé dans l’œil du technicien espagnol, qui verrait en lui une option intéressante pour épauler Nuno Mendes.

Depuis son arrivée au PSG, Luis Enrique a toujours accordé une grande importance à la concurrence à chaque poste. Malgré le statut de titulaire indiscutable de Nuno Mendes, le champion d’Europe souhaiterait disposer d’une solution d’avenir capable de le suppléer tout en poursuivant sa progression.

Une valeur de 18 M€ sur le marché 

À seulement 20 ans, Dayann Methalie correspond parfaitement au profil recherché par la direction parisienne : jeune, prometteur et déjà habitué aux exigences de la Ligue 1. Un éventuel transfert permettrait également au PSG de continuer à miser sur des joueurs à fort potentiel, une stratégie privilégiée ces dernières saisons.

Pour l’heure, aucune offre officielle n’a toutefois filtré et Toulouse n’a pas communiqué sur l’avenir de son jeune défenseur. Estimé à 18 millions d’euros, le dossier semble encore au stade de l’intérêt, mais il pourrait évoluer dans les prochaines semaines si le PSG décide d’accélérer. Après avoir ciblé plusieurs renforts offensifs et au milieu de terrain, le club de la capitale pourrait ainsi réserver une surprise en allant chercher un nouveau latéral gauche… sans quitter la Ligue 1.

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