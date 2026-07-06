Espagne – Portugal (1-0) : Mendes (PSG) blessé et éliminé par Yamal & Co ! 

Cruelle soirée pour le Portugal. Dominés par une Espagne prudente mais clinique, les partenaires de Cristiano Ronaldo ont cédé dans les dernières minutes (1-0) en 8es de finale de la Coupe du Monde 2026.

L’Espagne a décroché son billet pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026 au terme d’un huitième de finale très disputé face au Portugal (1-0). Longtemps indécise, la rencontre a finalement basculé dans les toutes dernières secondes grâce à Mikel Merino, parfaitement servi par Ferran Torres.

Oyarzabal rate le coche d’entrée

La Roja avait pourtant affiché ses intentions dès les premières minutes. Mikel Oyarzabal sollicitait rapidement Diogo Costa avant de manquer de peu l’ouverture du score sur une nouvelle occasion bien construite. En face, João Cancelo puis Cristiano Ronaldo tentaient de répondre, mais Unai Simón se montrait impérial dans ses interventions.

Lamine Yamal, plutôt discret sur son aile, faisait vivre un véritable cauchemar à la défense portugaise. Le prodige espagnol obligeait Diogo Costa à plusieurs parades décisives, tandis que la transversale venait sauver l’Espagne sur une frappe déviée de Nuno Mendes juste avant la pause.

Mendes sort sur blessure !

Le tournant du match est toutefois intervenu en seconde période. Victime d’une blessure à la cuisse, Nuno Mendes a dû quitter prématurément ses partenaires à la 55e minute, remplacé par Nelson Semedo. Une mauvaise nouvelle pour le Portugal, mais aussi pour le Paris Saint-Germain, qui suivra avec attention l’évolution de son latéral gauche.

Malgré plusieurs tentatives de Pedri, Lamine Yamal ou encore Bruno Fernandes, le score restait vierge jusqu’à l’entrée en jeu de Ferran Torres. Très remuant, l’attaquant espagnol apportait immédiatement de la profondeur avant de délivrer, à la 90e minute, une passe décisive parfaite pour Mikel Merino, qui ne laissait aucune chance à Diogo Costa.

Le Portugal de Cristiano Ronaldo quitte ainsi la compétition avec d’immenses regrets. De son côté, l’Espagne confirme son statut de favorite et poursuit sa route vers les quarts de finale, portée par une génération talentueuse incarnée notamment par Lamine Yamal.