Auteur d’un doublé face au Canada avec le Maroc (3-0), Azzedine Ounahi (Gérone, 26 ans) est devenu une arme clé de sa sélection. De quoi laisser des regrets à l’OM, où il ne s’est pas imposé entre 2023 et 2025 ?

Azzedine Ounahi continue d’impressionner sous le maillot des Lions de l’Atlas. Désormais âgé de 26 ans et évoluant à Gérone, le milieu marocain semble avoir retrouvé toute sa liberté dans le jeu, au point d’être redevenu une pièce maîtresse de sa sélection. Mais son passage à l’OM reste encore difficile à expliquer pour une partie des observateurs.

« Il y avait peut-être trop de monde à ce poste »

Pour Nasser Larguet, ancien directeur technique national du Maroc, la principale raison est simple : le manque de confiance et de continuité. « Il y avait peut-être trop de monde à ce poste et il n’a pas pu percer. S’il y avait eu un peu de temps et surtout de confiance, je le répète… vraiment, si vous donnez de la confiance à Ounahi, il fait des miracles », a-t-il expliqué dans L’Équipe.

À Marseille, Ounahi a pourtant montré des séquences de talent pur, mais sans jamais parvenir à enchaîner. La concurrence au milieu de terrain, les changements d’entraîneurs et un contexte global instable ont freiné son adaptation.

Ounahi, un goût d’inachevé à l’OM ?

Son profil, très technique et porté vers la créativité, demandait un cadre clair et une stabilité tactique qu’il n’a pas toujours trouvée à l’OM. Dans un club où la pression est permanente, le moindre passage à vide peut rapidement faire basculer une hiérarchie.

Aujourd’hui, son explosion avec le Maroc contraste avec ses années marseillaises. Plus libre, utilisé dans un rôle central et responsabilisé, il retrouve les qualités qui avaient fait de lui l’une des révélations de la Coupe du Monde 2022. Pour l’OM, ce dossier laisse un goût d’inachevé. Pas forcément un échec total, mais clairement un joueur qui n’a jamais pu être exploité à son plein potentiel.