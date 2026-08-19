À LA UNE DU 19 AOûT 2026
[17:05]Stade Rennais Mercato : une recrue déçoit déjà Haise, une ex-piste du RC Lens en approche ?
[16:40]OM Mercato : coup de théâtre pour Di Gregorio, ça chauffe avec un autre gardien ?
[16:20]ASSE Mercato : un nouveau départ acté, ça se réchauffe pour Davitashvili !
[16:00]FC Nantes Mercato : Cozza vers un retour fracassant en Ligue 1 ?
[15:40]FC Barcelone Mercato : après Rodri et Cancelo, accord total trouvé pour une 6e recrue !
[15:20]OM : Genesio annonce une bonne et deux autres mauvaises nouvelles avant Strasbourg
[15:00]OM Mercato : Lorenzi a eu une ouverture avec un ex du PSG 
[14:40]RC Lens : Toppmöller mise sur 6 pépites de La Gaillette pour la Ligue des champions
[14:20]OM Mercato : Genesio et Lorenzi ont déjà trouvé le binôme de Todibo ! 
[14:00]ASSE Mercato : Boakye remplacé par un Marseillais ?

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : Genesio annonce une bonne et deux autres mauvaises nouvelles avant Strasbourg

Par Fabien Chorlet - 19 Août 2026, 15:20
Bruno Genesio, le coach de l'OM

Le coach de l’OM, Bruno Genesio, a tenu ce mercredi midi son point presse avant la réception du RC Strasbourg.

Bruno Genesio a ouvert le bal des conférences de presse de la saison 2026-2027 de Ligue 1. Présent ce mercredi midi devant les médias, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille est le premier coach de l’élite à s’être présenté face à la presse cette saison.

Incertitudes pour Balerdi et Kondogbia !

L’ancien entraîneur du LOSC a fait le point sur son groupe à deux jours du premier match officiel de la saison face au RC Strasbourg, en match d’ouverture de la première journée de Ligue 1. Il a annoncé que Leonardo Balerdi et Geoffrey Kondogbia étaient incertains, tandis que Nayef Aguerd est bien apte pour cette rencontre.

« Leonardo Balerdi, il y a une incertitude liée à une douleur au mollet. Il a passé un examen, on verra s’il peut participer au match. Pour Geoffrey Kondogbia, c’est simplement de la précaution. Il a travaillé en salle. Nayef Aguerd est opérationnel », a confié le technicien de l’OM.

Pour rappel, Alexi Koum et Quinten Timber seront, eux, absents pour la réception du RCSA en raison d’une suspension.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos OM : toutes les infos foot