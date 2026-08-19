OM : Genesio annonce une bonne et deux autres mauvaises nouvelles avant Strasbourg

Le coach de l’OM, Bruno Genesio, a tenu ce mercredi midi son point presse avant la réception du RC Strasbourg.

Bruno Genesio a ouvert le bal des conférences de presse de la saison 2026-2027 de Ligue 1. Présent ce mercredi midi devant les médias, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille est le premier coach de l’élite à s’être présenté face à la presse cette saison.

Incertitudes pour Balerdi et Kondogbia !

L’ancien entraîneur du LOSC a fait le point sur son groupe à deux jours du premier match officiel de la saison face au RC Strasbourg, en match d’ouverture de la première journée de Ligue 1. Il a annoncé que Leonardo Balerdi et Geoffrey Kondogbia étaient incertains, tandis que Nayef Aguerd est bien apte pour cette rencontre.

« Leonardo Balerdi, il y a une incertitude liée à une douleur au mollet. Il a passé un examen, on verra s’il peut participer au match. Pour Geoffrey Kondogbia, c’est simplement de la précaution. Il a travaillé en salle. Nayef Aguerd est opérationnel », a confié le technicien de l’OM.

Pour rappel, Alexi Koum et Quinten Timber seront, eux, absents pour la réception du RCSA en raison d’une suspension.