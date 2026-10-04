OM : Iliman Ndiaye retrouve le Vélodrome et fait tomber le verdict

De retour sur une pelouse qu’il connaît parfaitement, Iliman Ndiaye s’est montré décisif avec le Sénégal. L’ancien attaquant de l’OM a inscrit l’unique but du match amical remporté face aux Comores (1-0).

Ndiaye offre la victoire au Sénégal

Le Sénégal a pris le dessus sur les Comores au terme d’une rencontre amicale disputée ce dimanche au stade Vélodrome. Les Lions de la Teranga se sont imposés sur le plus petit des scores (1-0), grâce à un but d’Iliman Ndiaye.

L’attaquant sénégalais a ainsi été le seul joueur à trouver le chemin des filets dans une rencontre fermée. Son efficacité a suffi au bonheur de sa sélection, qui repart de Marseille avec une victoire sans avoir encaissé le moindre but.

Le résultat et l’identité de l’unique buteur ont été relayés par Actu Foot à l’issue de la rencontre.

Le Sénégal s’impose 1-0 au Vélodrome en amical face aux Comores. But d’Iliman Ndiaye. — @ActuFoot_ https://twitter.com/ActuFoot_/status/2106763716255522965

Un retour décisif au Vélodrome

Cette performance possède forcément une saveur particulière pour Iliman Ndiaye. Passé par l’Olympique de Marseille, le Sénégalais retrouvait le Vélodrome, où il a connu une saison sous le maillot blanc. Son retour dans l’enceinte marseillaise s’est donc conclu par un but et un succès.

Très attaché à l’OM, Ndiaye avait d’ailleurs adressé des mots forts aux supporters marseillais au moment de tourner la page. Cette fois, il évoluait avec le maillot du Sénégal, mais il a encore laissé son empreinte sur cette pelouse.

Une soirée sobre mais efficace pour les Lions

Avec un seul but inscrit, les Lions de la Teranga n’ont pas survolé les débats au tableau d’affichage. Ils ont toutefois assuré l’essentiel en conservant leur avantage jusqu’au coup de sifflet final. Face à une équipe des Comores restée au contact, le but de Ndiaye a fait toute la différence.

Ce rendez-vous amical permet surtout au Sénégal d’engranger une victoire supplémentaire et à son attaquant de confirmer son impact offensif. Auteur d’un but dans ce match, Iliman Ndiaye ne pouvait guère espérer meilleur scénario pour ses retrouvailles avec le Vélodrome.