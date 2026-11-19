Si Frank McCourt cherche bien des investisseurs à l’OM, un gros chèque est tombé dans sa poche avant le passage devant la DNCG en décembre.

La situation financière de l’OM reste particulièrement scruté. Avec Frank McCourt à sa tête, le club phocéen a bénéficié d’investissements importants mais reste dans le rouge.

100 millions d’euros supplémentaires pour l’OM

Avant son prochain rendez-vous avec la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), prévu en décembre, une donnée mérite d’être soulignée : la progression spectaculaire des revenus commerciaux du club. Sur l’antenne d’ICI Provence, Alban Juster, directeur général des finances de l’OM, a récemment mis en avant cette évolution. Selon lui, les recettes commerciales du club sont passées d’environ 50 millions d’euros il y a dix ans à près de 150 millions d’euros aujourd’hui. « Pour faire simple, on était à peu près à 50 millions d’euros de revenus commerciaux il y a 10 ans, aujourd’hui on est aux alentours de 150 (millions d’euros). Et ça ne prend pas en compte les droits télé, donc on a des revenus commerciaux qui ont quasiment triplé », a expliqué le dirigeant.

Cette progression représente une augmentation d’environ 100 millions d’euros par rapport au niveau de revenus commerciaux enregistré une décennie plus tôt. Un développement qui témoigne du travail réalisé en coulisses pour valoriser la marque OM, développer les partenariats et renforcer les ressources commerciales du club. Il faut toutefois apporter une précision : ces 100 millions d’euros supplémentaires ne constituent pas un chèque directement versé à Frank McCourt.

Il s’agit d’une progression des revenus commerciaux annuels, et non d’un bénéfice net ou d’une somme immédiatement disponible dans les caisses marseillaises. La nuance est importante, notamment à l’heure où les finances du club sont régulièrement au centre des discussions. L’OM doit continuer à maîtriser ses dépenses et à trouver un équilibre entre ses ambitions sportives et ses capacités économiques.

McCourt toujours à la recherche d’investisseurs à l’OM

Depuis son arrivée à l’OM, Frank McCourt a engagé plus de 700 millions d’euros selon les dernières estimations. Les dépenses liées aux mercatos ont parfois été considérables, sans toujours offrir les résultats sportifs espérés. Mais le développement des revenus commerciaux constitue un élément positif dans la stratégie économique marseillaise.

Pour attirer de nouveaux investisseurs ou envisager de nouvelles ambitions, l’OM doit aussi démontrer sa capacité à générer ses propres ressources. Reste désormais à savoir quelle place cette progression occupera dans le bilan présenté à la DNCG en décembre.

Car si les 100 millions d’euros supplémentaires ne représentent pas un jackpot directement encaissé par le propriétaire américain, ils illustrent une évolution importante du modèle économique olympien. Un dossier financier majeur pour Marseille, alors que les supporters attendent également de connaître les intentions de Frank McCourt concernant l’avenir et les ambitions du club.