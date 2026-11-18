En fin de contrat en juin prochain avec le Paris FC, Pierre Lees-Melou a été invité par Mamadou Niang à rejoindre l’OM.

L’avenir de Pierre Lees-Melou pourrait bien devenir l’un des dossiers à suivre lors des prochains mercatos. En fin de contrat en juin prochain avec le Paris FC, le milieu de terrain de 33 ans n’a toujours pas reçu de proposition de prolongation de la part de ses dirigeants. Invité de l’émission Late Football Club sur Canal+, l’ancien joueur du Stade Brestois a confirmé cette situation, tout en laissant la porte ouverte à un éventuel départ dès cet hiver. « Non, on ne m’a rien proposé. Mon téléphone reste ouvert… Le mercato d’hiver ? Tout est possible du moment qu’on est en fin de contrat, on sait jamais. C’est la première fois que je me retrouve dans cette situation, je ne l’ai jamais vécu auparavant. On verra si les dirigeants viennent vers moi mais pour l’instant, il n’y a rien eu. »

Mamadou Niang pousse Lees-Melou vers l’OM

Des déclarations qui n’ont pas échappé à Mamadou Niang, également présent sur le plateau de Canal+. L’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille a immédiatement saisi l’occasion pour inviter Pierre Lees-Melou à rejoindre le club phocéen. « S’il ne prolonge pas, il vient à Marseille ! On le prend tous les jours. S’il veut venir, il vient quand il veut. En plus, il connaît bien le directeur sportif », a lancé le consultant, visiblement séduit par l’idée de voir le milieu de terrain français porter le maillot olympien. Une sortie qui pourrait donner des idées aux supporters marseillais, alors que l’OM pourrait chercher à renforcer son entrejeu lors des prochaines fenêtres de recrutement.

Et le rapprochement évoqué par Mamadou Niang n’est pas anodin. Pierre Lees-Melou connaît en effet très bien Grégory Lorenzi, actuel directeur sportif de l’OM, qu’il a côtoyé au Stade Brestois. Un lien qui pourrait faciliter d’éventuelles discussions si les dirigeants marseillais décidaient de s’intéresser à sa situation contractuelle. Expérimenté et habitué aux exigences de la Ligue 1, l’ancien Niçois pourrait représenter une opportunité intéressante sur le marché des transferts, d’autant qu’il pourrait être libre l’été prochain. Pour l’heure, aucun intérêt concret de l’Olympique de Marseille n’a toutefois été confirmé. Reste à savoir si l’appel du pied de Mamadou Niang trouvera un écho auprès de Grégory Lorenzi dans les prochains mois.