Malgré l’intérêt de la Juventus et de la Fiorentina, Emerson Palmieri aurait tranché pour son avenir. En fin de contrat en juin 2027, le latéral gauche de l’OM souhaiterait retrouver son club formateur.

Emerson aurait choisi Santos

La tendance se précise pour Emerson Palmieri. On vous en parlait lundi : la Juventus et la Fiorentina s’étaient positionnées sur le cadre de Bruno Genesio. Mais l’international italien de 32 ans aurait désormais une autre priorité pour la suite de sa carrière.

Selon les informations du journaliste Lucas Musetti, relayées par Top Mercato, Emerson aspire à retourner « bientôt » à Santos. Le latéral gauche y a été formé avant de rejoindre l’Europe en 2014. Le club brésilien avait déjà tenté de le rapatrier lors du dernier mercato estival, sans parvenir à ses fins.

Très sollicité par les supporters de Santos, Emerson avait alors réaffirmé son engagement envers l’OM tout en rappelant son attachement à la formation brésilienne. « Santos est le club où tout a commencé et fera toujours partie de mon histoire », avait-il notamment écrit.

Un départ libre se dessine

Lié à Marseille jusqu’en juin 2027, l’ancien joueur de Chelsea et de l’AS Rome ne souhaiterait pas activer la clause lui permettant de prolonger d’une saison. Il pourra signer un pré-contrat avec une autre équipe dès janvier, mais ne voudrait pas négocier dans le dos de l’OM, qu’il a rejoint à l’été 2025.

La direction phocéenne devra donc choisir entre trois scénarios : le conserver jusqu’au terme de son bail, le transférer en janvier ou accepter une libération anticipée afin d’économiser son salaire. Un départ hivernal permettrait d’alléger les comptes, même si l’OM n’est pas certain de pouvoir recruter immédiatement son remplaçant.

Frank Anguissa ne souhaite pas revenir à l’OM cet hiver. Malgré les rumeurs, le milieu reste concentré sur ses objectifs avec Naples. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2122713162688471358

Une blessure qui complique le dossier

Avant que son avenir ne soit réglé, Emerson doit récupérer de son opération du genou gauche. Touché le 1er novembre face à Toulouse (2-0), il sera éloigné des terrains pendant quatre à six semaines. Cette blessure est survenue alors qu’il montait en puissance, avec des passes décisives contre Troyes, Angers et Le Havre.

Il n’est donc pas certain de revoir le latéral sous le maillot marseillais avant l’ouverture du mercato d’hiver. Bruno Genesio s’appuie actuellement sur Ulisses Garcia, tandis qu’Alexi Koum, 20 ans, représente une autre solution. Les prochaines semaines permettront de mesurer si ces options peuvent tenir sur la durée, alors que l’OM dispute également la Ligue Europa.

L’OM face à un choix délicat

Le besoin de liquidités pousse vers un départ anticipé, mais les priorités marseillaises se situeraient plutôt en défense centrale, au milieu et au poste d’avant-centre. Remplacer Emerson dès janvier pourrait ainsi s’avérer compliqué. Santos dispose néanmoins d’un avantage affectif évident sur les deux prétendants italiens : le joueur aurait déjà choisi de boucler la boucle là où tout a commencé.