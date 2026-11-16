OM : Richard révèle son petit rituel avec Bruno Genesio

À l’Olympique de Marseille, une nouvelle méthode semble s’installer en coulisses ! Depuis son arrivée à la présidence du club phocéen, Stéphane Richard entretient une relation privilégiée avec Bruno Genesio. Déjeuners réguliers à la Commanderie, discussions sur le football mais aussi sur la politique et l’économie : les deux hommes ont noué une relation de confiance. Et le président olympien a tenu à clarifier un point essentiel : pas question de se mêler des choix de son entraîneur !

Un vent de sérénité souffle sur l’Olympique de Marseille. Après plusieurs saisons marquées par des crises internes, des changements d’entraîneurs et des tensions au sommet du club, la nouvelle direction semble vouloir rompre avec les habitudes du passé.

À la tête de ce nouveau projet, Stéphane Richard souhaite notamment instaurer un fonctionnement plus apaisé, basé sur la communication et une répartition claire des responsabilités. Une philosophie qui se traduit directement dans sa relation avec Bruno Genesio.

Car contrairement à certaines périodes agitées de l’histoire récente de l’OM, le président marseillais ne compte pas intervenir dans les décisions sportives de son entraîneur. Bien au contraire.

« Jamais je ne dirai à Bruno quoi faire » : Richard fixe les règles !

Interrogé sur ses rapports avec Bruno Genesio, Stéphane Richard a tenu à mettre les choses au clair.

« Genesio ? On a une relation de confiance, basée sur la transparence, et sur la communication permanente. »

Avant d’adresser un message particulièrement fort sur son rôle au sein du club :

« Je fais mon boulot de président, mais je ne suis pas coach et jamais je ne dirai à Bruno quoi faire, on a une répartition claire des choses. »

Une déclaration qui illustre la volonté du dirigeant olympien de laisser une véritable autonomie à son entraîneur.

Richard entend ainsi se concentrer sur la gestion institutionnelle, économique et stratégique de l’OM, tandis que Genesio conserve la maîtrise des décisions liées au terrain.

Une organisation qui pourrait permettre au technicien français de travailler avec davantage de sérénité, après des premiers mois particulièrement mouvementés sur le banc marseillais.

🚨 Stéphane Richard :



"Genesio ? On a une relation de confiance, basée sur la transparence, et sur la communication permanente.



Je fais mon boulot de président, mais je ne suis pas coach et jamais je ne dirai à Bruno quoi faire, on a une répartition claire des choses."… pic.twitter.com/ns5VGT7fWK — Massilia Zone (@MassiliaZone) November 16, 2026

Des déjeuners réguliers à la Commanderie pour parler de tout !

Mais la relation entre les deux hommes ne se limite pas à de simples réunions de travail.

Stéphane Richard se rendrait plusieurs fois par semaine à la Commanderie pour déjeuner avec Bruno Genesio. Des rendez-vous réguliers qui permettent aux deux dirigeants d’échanger librement, loin de la pression des matchs et des résultats.

Et leurs discussions dépassent largement le cadre du football !

Les deux hommes échangeraient aussi bien sur l’actualité de l’OM que sur les grandes questions politiques et économiques. Une manière d’entretenir une relation humaine qui dépasse le strict cadre professionnel.

Cette proximité pourrait constituer un atout précieux pour l’entraîneur olympien. Alors que Marseille espère poursuivre son redressement sportif et retrouver une stabilité durable, la bonne entente entre le président et son coach apparaît comme un signal encourageant.

Reste désormais à savoir si cette harmonie résistera aux premières turbulences. Car à l’OM, les résultats sportifs peuvent rapidement faire évoluer le climat autour du club.

Pour le moment, Stéphane Richard affiche en tout cas une position très claire : Bruno Genesio est le patron du sportif, et il entend lui laisser les mains libres.

Une philosophie qui tranche avec les tensions ayant marqué certaines périodes de la gouvernance marseillaise. Et qui pourrait bien devenir l’un des piliers du nouveau projet olympien.