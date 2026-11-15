OM : Payan fracasse McCourt et lâche une énorme bombe sur sa gestion !

Benoît Payan, le maire de Marseille, ne comprend pas la manière dont Frank McCourt dirige l’OM et lui reproche un manque d’implication dans le quotidien du club.

La relation entre Frank McCourt et Marseille ne se résume pas aux investissements réalisés depuis son arrivée. Dix ans après avoir pris les commandes de l’Olympique de Marseille, le propriétaire américain fait toujours face à des interrogations sur sa présence et sa manière de diriger le club. Cette fois, c’est Benoît Payan qui a décidé de mettre les pieds dans le plat.

Invité du podcast Ils font Marseille, le maire de la cité phocéenne a livré un avis particulièrement tranché sur la gouvernance olympienne. Son principal reproche concerne la distance entretenue par le propriétaire avec l’institution marseillaise. Installé à Boston, Frank McCourt aurait, selon lui, laissé beaucoup trop de responsabilités à ses différents collaborateurs.

« Je pense qu’il est trop loin. Il vit à Boston. Je pense qu’il a acheté ce club… Ce n’était pas son cœur de métier. Il se fait plaisir. Et je pense qu’il l’a beaucoup trop délégué », explique l’élu marseillais.

Payan pointe un manque de proximité avec l’OM

Pour appuyer son argumentation, Benoît Payan s’appuie sur sa propre expérience. Malgré les dix saisons passées par McCourt à la tête de l’OM, leurs rencontres seraient restées particulièrement rares. « Ça fait dix saisons qu’il est là. Je l’ai vu trois fois. Tu comprends le problème ? Tu veux que ça marche ? Moi, je ne sais pas comment on gère un club de cette manière », lance-t-il.

Le maire prend toutefois soin de distinguer l’homme d’affaires de sa fonction de propriétaire. Il précise ne pas avoir d’animosité personnelle envers l’Américain, qu’il qualifie de « plutôt sympathique ». Les deux hommes partagent même un lien familial avec Boston, leurs familles respectives ayant des origines irlandaises et italiennes.

Mais cette proximité symbolique ne change rien à son diagnostic. Pour Benoît Payan, l’OM possède une identité et un environnement qui rendent indispensable une implication bien plus importante de son actionnaire.

« L’OM, ça ne se gère pas en faisant des mails ! »

C’est finalement sur les exigences particulières du club marseillais que le maire développe son argumentaire. À ses yeux, la pression populaire, les attentes des supporters et les difficultés rencontrées dans les différentes strates de l’organisation imposent une vigilance permanente.

« Ce n’est pas n’importe quel club. C’est un club qu’il faut tenir. Si on veut qu’il marche, c’est tous les jours. Et c’est tenu. On fait attention à tout parce qu’il faut être sur le qui-vive à n’importe quel moment », souligne-t-il. Benoît Payan insiste également sur la singularité du public marseillais, qu’il décrit comme « exceptionnel », ainsi que sur les groupes de supporters qui contribuent à l’identité de l’OM.

Sa conclusion résume parfaitement sa pensée et risque de faire parler chez les supporters olympiens : « Il y a un truc qui relève de la magie, d’un truc absolument fou. Mais si tu les gères par correspondance ou en faisant des mails, tu ne le gères pas. »

Une critique directe de la méthode McCourt, alors que l’OM a entamé une nouvelle étape de son organisation avec Stéphane Richard à la présidence. Pour le maire de Marseille, le changement de dirigeants ne suffira pas : c’est aussi au sommet de l’organigramme que l’implication doit évoluer.