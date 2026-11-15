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OM : Medhi Benatia lâche une petite bombe sur son avenir 

Par Bastien Aubert2 min de lecture
Medhi Benatia

Parti de l’OM en fin de saison dernière, Medhi Benatia s’est contrit une nouvelle vi qu’il n’entend changer pour rien au monde.

Depuis son départ de l’OM cet été, Medhi Benatia a changé de vie. L’ancien directeur sportif du club phocéen s’est éloigné des responsabilités pour se lancer dans une nouvelle aventure comme consultant sur Canal+. Et visiblement, il n’éprouve aucun regret.

« Je suis très content de ma vie de retraité »

Alors que son nom continue de circuler dans le monde du football, le Marocain a tenu à clarifier ses intentions concernant son avenir. Désormais consultant pour Canal+, il intervient notamment dans l’émission Menu Latour. Une reconversion qui semble lui convenir parfaitement, à en croire ses dernières déclarations. Interrogé sur ses intentions et sur une éventuelle reprise d’un poste à responsabilités, Medhi Benatia n’a pas entretenu le suspense. Pour le moment, un retour dans les coulisses du football n’est absolument pas sa priorité.

« Non, à l’heure actuelle, je me concentre uniquement sur mon match de padel et sur ma prochaine émission (sur Canal). Le jour où je serai prêt à repartir sur un travail comme Milan, je te le dirai. Malgré les bruits, je suis très content de ma vie de retraité », a-t-il confié dans Menu Latour sur Canal+. Une réponse qui en dit long sur son état d’esprit actuel. Malgré les sollicitations et les rumeurs autour de son avenir, Benatia semble apprécier cette parenthèse loin de la pression quotidienne d’un club professionnel.

Un retour aux affaires pas à l’ordre du jour

La référence à Milan laisse toutefois entendre que l’ancien dirigeant n’écarte pas définitivement la possibilité de reprendre un jour une fonction importante dans le football. Mais il pose clairement ses conditions : il faudra qu’il soit prêt à retrouver un investissement aussi prenant.

En attendant, Medhi Benatia préfère profiter de sa nouvelle vie, entre consultant télévisé et loisirs personnels. Pour les clubs qui pourraient penser à lui dans les prochains mois, le message est limpide : l’ancien responsable de l’OM n’est pas pressé de retrouver un bureau de directeur sportif. À Marseille, son passage appartient désormais au passé. Et pour l’instant, Benatia semble avoir trouvé un équilibre qui lui convient parfaitement.

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