OM Mercato : un chèque rondelet va tomber du ciel pour renflouer les caisses du club 

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Si l’OM doit encore faire face à des difficultés d’ordre financier, une petite bouffée d’oxygène pourrait arriver de manière assez inattendue.

L’OM pourrait bientôt récupérer une somme inattendue grâce à l’un de ses anciens talents. Parti à Sassuolo dans des conditions qui avaient suscité des interrogations, Darryl Bakola est en train de faire grimper sa cote en Italie.

Le dossier Bakola risque de rapporter gros à l’OM

Sous la pression de Frank McCourt et dans un contexte économique délicat, Medhi Benatia avait accéléré le départ du jeune milieu de terrain l’hiver dernier. Âgé de 18 ans, Bakola refusait de prolonger son contrat, qui courait jusqu’en 2027. Pour éviter de le voir partir dans des conditions encore moins avantageuses, le club phocéen avait finalement accepté de négocier avec Sassuolo.

L’opération avait été conclue pour 10 millions d’euros, auxquels pouvaient s’ajouter 2 millions de bonus. Mais l’OM avait également pris soin de conserver 10 % des droits du joueur. Un détail qui pourrait aujourd’hui se révéler particulièrement intéressant.

La Juventus prête à miser jusqu’à 30 millions d’euros

Car Darryl Bakola semble avoir franchi un cap depuis son arrivée en Italie. Ses prestations avec Sassuolo ne seraient pas passées inaperçues et plusieurs clubs suivraient désormais son évolution. Selon La Gazzetta dello Sport, la Juventus Turin serait particulièrement intéressée par le profil du jeune international Espoirs français. Les dirigeants turinois envisageraient même de trouver un accord avec Sassuolo dès cet hiver afin de récupérer le joueur lors du prochain mercato estival.

Une stratégie qui permettrait à la Vieille Dame de prendre de l’avance sur la concurrence, notamment celle de plusieurs formations anglaises. Toujours selon le quotidien italien, la Juventus serait disposée à investir entre 25 et 30 millions d’euros pour s’attacher les services du milieu de terrain. Une valorisation qui contraste fortement avec les 10 millions d’euros déboursés par Sassuolo pour le recruter.

L’OM pourrait récupérer 3 millions d’euros

Et l’OM pourrait ne pas être totalement perdant dans cette histoire. Grâce aux 10 % conservés lors de la vente, le club phocéen bénéficierait d’une part du montant d’un éventuel futur transfert. Sur la base d’une opération comprise entre 25 et 30 millions d’euros, cela représenterait entre 2,5 et 3 millions d’euros pour les Olympiens.

Une somme qui ne compenserait évidemment pas les regrets liés à la progression de Bakola, mais qui constituerait une rentrée d’argent bienvenue pour les finances marseillaises. Reste désormais à savoir si la Juventus passera concrètement à l’action et si Sassuolo acceptera de laisser partir sa jeune pépite. Pour l’OM, l’évolution de ce dossier mérite en tout cas d’être suivie de près : le départ de Bakola pourrait finalement rapporter un peu plus que prévu.