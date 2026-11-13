OM : un nouveau gardien intronisé par Genesio dès janvier ?

Le jeune Ibrahim Gomis a marqué les esprits avec les U23 du Maroc et pourrait profiter du mercato hivernal pour franchir un cap dans la hiérarchie des gardiens de l’OM.

Ibrahim Gomis continue de faire parler de lui. Le jeune portier de l’OM a réalisé une prestation remarquée jeudi avec les U23 du Maroc, lors de la victoire face à l’Éthiopie (1-0). Une performance qui n’est pas passée inaperçue auprès des observateurs du football marocain.

Sur X, Hakim, du compte Sentinelles de l’Atlas, a notamment salué sa prestation : « Ibrahim Gomis avec les U23 aura été l’homme du match… il a fait un match plein en patron. Il a de l’assurance et surtout une belle présence dans les cages du Maroc. »

Des compliments qui témoignent de la progression du gardien marseillais, âgé de 21 ans. Mais c’est aussi du côté de Marseille que son évolution pourrait prendre une nouvelle dimension.

Ibrahim Gomis bientôt numéro 2 de l’OM ?

Interrogé sur la possibilité de voir le jeune Marocain devenir le deuxième gardien de l’OM dès janvier, Hakim s’est montré particulièrement optimiste. À la question posée par un internaute, sa réponse a été sans équivoque : « Oui, il y a de grandes chances ».

Une hypothèse qui avait déjà pris de l’épaisseur il y a quelques semaines. L’insider Mohamed Toubache-Ter avait alors évoqué une promotion d’Ibrahim Gomis au début de l’année 2027, affirmant que « tout est en place » pour le voir intégrer la hiérarchie professionnelle à ce poste.

Bruno Genesio pourrait ainsi offrir une nouvelle opportunité à un joueur issu du club. Actuellement, Jeffrey de Lange occupe la place de numéro 1, tandis que Théo Vermot figure dans la hiérarchie devant les autres solutions.

Genesio prêt à faire confiance à la jeunesse ?

Cette éventuelle promotion permettrait à l’OM de miser sur une solution interne plutôt que de recruter une nouvelle doublure. Sous contrat jusqu’en juin 2028, Gomis représente un profil d’avenir pour le club phocéen.

Rien n’est encore officiellement acté, mais ses dernières prestations avec le Maroc renforcent son dossier. Reste désormais à savoir si Bruno Genesio décidera de lui donner sa chance dès janvier.

Une chose est sûre : Ibrahim Gomis semble bien décidé à frapper à la porte des professionnels.