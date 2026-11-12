OM : un mariage avec Saadé et CMA CGM bouclé avant la DNCG ?

A la recherche d’un partenaire financier depuis des mois, Frank McCourt pourrait profiter du passage devant la DNCG pour être accompagné d’un mastodonte à ses côtés.

La situation économique de l’OM impose à Frank McCourt de trouver de nouvelles ressources. Le propriétaire américain cherche depuis plusieurs mois un partenaire stratégique capable de l’accompagner financièrement et de soutenir le développement du club sur la durée.

McCourt chercherait à arriver devant la DNCG avec un partenaire

Le prochain rendez-vous avec la DNCG, attendu en décembre, pourrait donc constituer une échéance importante. Dans ce contexte, Foot Marseillais avance qu’une réunion avec l’instance financière pourrait être l’occasion pour McCourt de présenter un nouvel allié. « Une réunion avec la DNCG est prévue d’ici le mois de décembre et il serait fort probable que le grand patron annonce la venue de ce nouveau partenaire », écrit le média. Une perspective qui ferait évidemment beaucoup parler à Marseille. Car un apport financier supplémentaire permettrait potentiellement de soulager les comptes du club et de donner davantage de visibilité à sa direction. Un nom revient naturellement dans les discussions : celui de Rodolphe Saadé, patron du groupe CMA CGM.

Déjà fortement implantée à Marseille, l’entreprise est également partenaire de l’OM. Son ancrage local et sa puissance économique en font un candidat particulièrement séduisant aux yeux de nombreux supporters. Foot Marseillais estime que le profil du groupe correspondrait parfaitement aux attentes de Frank McCourt. Le média évoque même un rapprochement qui se préparerait en coulisses. Le Journal du Dimanche a également alimenté les spéculations autour d’une possible implication de Rodolphe Saadé dans l’avenir économique de l’OM. Son journaliste Jean-François Pérès a notamment évoqué les réflexions du patron de CMA CGM sur la meilleure manière d’aider le club à sortir de ses difficultés. Il existe toutefois une différence importante entre apporter un soutien financier, devenir partenaire stratégique et entrer au capital. Ces scénarios ne signifient pas nécessairement que Rodolphe Saadé souhaite devenir propriétaire ou copropriétaire de l’OM.

Un rapprochement encore loin d’être bouclé

L’hypothèse CMA CGM fait déjà rêver une partie du peuple marseillais, mais elle ne doit pas être présentée comme une opération acquise. Le JDD a notamment rapporté que Saadé ne comptait pas racheter l’OM, même si une forme d’aide pourrait être envisagée. Plus récemment, Football Club de Marseille a également rappelé qu’aucune entrée au capital ni négociation avec CMA CGM n’avait été confirmée. Le partenariat commercial existant reste, à ce stade, le seul engagement clairement établi. Pour Frank McCourt, l’enjeu est pourtant considérable. L’OM doit trouver des solutions pour renforcer ses ressources et présenter des garanties solides devant la DNCG.

Des ventes de joueurs et de nouveaux revenus commerciaux peuvent faire partie des leviers étudiés, mais un partenaire puissant offrirait une perspective supplémentaire. Un éventuel rapprochement avec Rodolphe Saadé serait donc une excellente nouvelle pour Marseille. Reste à savoir si les discussions évoquées déboucheront sur une véritable opération ou si le rêve d’une alliance avec CMA CGM restera, pour le moment, une hypothèse. Le rendez-vous de décembre pourrait apporter des réponses, mais aucun mariage financier n’est aujourd’hui officialisé.