OM Mercato : nouveau verdict pour Ajorque à Marseille !

Pisté par l’OM depuis l’été dernier, Ludovic Ajorque fait largement l’unanimité auprès des supporters marseillais, qui valident son éventuelle arrivée.

Depuis l’été dernier, le nom de Ludovic Ajorque est évoqué avec insistance du côté de l’Olympique de Marseille. Selon nos informations, l’attaquant du Stade Brestois et les dirigeants marseillais avaient échangé, par l’intermédiaire de Grégory Lorenzi, lors du dernier mercato estival, en vue d’une possible arrivée sur la Canebière. Mais malgré ces discussions, le club phocéen n’avait finalement pas été en mesure de boucler le recrutement de l’ancien joueur du RC Strasbourg.

Les supporters marseillais veulent Ajorque à l’OM

Alors que Ludovic Ajorque rêverait toujours de rejoindre l’OM, la piste menant à l’avant-centre brestois pourrait-elle être relancée lors du mercato hivernal ou l’été prochain ? En tout cas, une large majorité des supporters marseillais ayant participé au sondage réalisé sur le compte X de But! OM se montre favorable à son recrutement. À la question « Ludovic Ajorque, vous prenez à l’OM ? », 82,1 % des votants ont répondu « oui », contre seulement 17,9 % de « non ». Un résultat particulièrement net qui témoigne de l’enthousiasme des participants à l’idée de voir l’attaquant français débarquer à Marseille.

Avec plus de huit votants sur dix favorables à son arrivée, Ludovic Ajorque semble donc faire l’unanimité, ou presque, parmi les supporters marseillais interrogés. Il faut dire que l’avant-centre de 32 ans réalise un excellent début de saison avec le Stade Brestois, totalisant déjà 5 buts en 10 matchs de Ligue 1, soit une moyenne d’un but toutes les deux rencontres. Des statistiques qui confirment son efficacité devant le but et renforcent l’intérêt de son profil pour l’attaque olympienne. Si ce sondage ne préjuge en rien des intentions de la direction marseillaise, il montre que cette piste mercato bénéficie d’un accueil très favorable auprès des participants. Reste désormais à savoir si l’OM décidera de revenir à la charge dans les prochains mois pour tenter de concrétiser un transfert qui n’avait pas pu aboutir l’été dernier.