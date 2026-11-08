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OM : Six fins de contrat annoncent un grand ménage à Marseille

Par Wladimir DELCROS2 min de lecture
OM : Six fins de contrat annoncent un grand ménage à Marseille

Après un été déjà agité, l’OM pourrait encore profondément remodeler son effectif en 2027. Six joueurs arrivent au terme de leur bail, avec une situation particulièrement sensible au poste de gardien.

Harit, Palmieri et Kondogbia pèsent lourd

Alors que l’équipe de Bruno Genesio a retrouvé des couleurs en Ligue 1 et en Ligue Europa, la direction phocéenne prépare déjà la suite. Selon l’analyse de Top Mercato, six éléments seront libres en juin prochain : Amine Harit, Emerson Palmieri, Geoffrey Kondogbia, Jeffrey de Lange, Theo Vermot et Jelle Van Neck.

Les trois premiers dossiers sont étroitement liés à la masse salariale. Harit, revenu de son prêt à Istanbul Basaksehir, perçoit environ 275 000 € par mois. Malgré un bilan honorable de trois buts et une passe décisive en neuf rencontres, le Marocain avait refusé une baisse de salaire en début de saison. Une prolongation ne constitue donc pas la tendance.

Emerson Palmieri toucherait de son côté 300 000 € mensuels. L’Italo-Brésilien dispose d’une option pour une année supplémentaire, mais un départ vers le Brésil reste attendu après son transfert avorté l’été dernier. Santos avait notamment tenté de le récupérer.

Kondogbia, un départ qui semble inévitable

Le cas de Geoffrey Kondogbia paraît encore plus limpide. Avec un salaire estimé à 450 000 € par mois, le Centrafricain possède le deuxième revenu le plus important de l’effectif. Ses blessures récurrentes et son faible temps de jeu, 221 minutes cette saison, rendent une prolongation très difficile à envisager.

Dans ce contexte, Grégory Lorenzi tente toujours de réduire les charges. Le directeur sportif proposerait à certains joueurs une baisse de salaire immédiate en échange d’un assouplissement de leur clause libératoire.

Déjà limité dans ses possibilités de recrutement, l’OM ne peut plus conserver des rémunérations aussi éloignées de son nouveau cadre financier. Pour Kondogbia, dont un retour au RC Lens avait été évoqué, l’été 2027 devrait donc marquer la fin de l’aventure marseillaise.

Une révolution se prépare dans les buts

La situation la plus étonnante concerne les gardiens. Jeffrey de Lange, Theo Vermot et Jelle Van Neck arrivent tous en fin de contrat. Ce dernier, qui n’a jamais joué avec l’équipe première, semble destiné à partir. Vermot pourrait rester comme numéro 2 ou numéro 3, même si aucune décision n’a encore été prise.

Le principal doute entoure De Lange. Installé après le départ de Geronimo Rulli, le Néerlandais affiche des statistiques solides avec 13 buts concédés contre 19 attendus. Il ne ferait pourtant pas totalement l’unanimité, et La Provence indiquait récemment qu’aucune discussion n’avait débuté pour sa prolongation.

L’OM pourrait ainsi renouveler toute sa hiérarchie dans les buts en quelques semaines. Au-delà du défenseur central réclamé par Genesio, la recherche d’un nouveau gardien risque rapidement de devenir l’un des grands chantiers du prochain mercato estival.

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