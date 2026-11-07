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OM : petit coup dur de dernière minute pour Genesio avant Lens

Par William Tertrin1 min de lecture
Bruno Genesio (OM) en conférence de presse

À la veille du déplacement à Lens, l’OM a enregistré une bonne nouvelle avec le retour d’Amine Harit à l’entraînement, tandis qu’Emerson Palmieri devrait manquer le rendez-vous.

L’OM approche de son déplacement à Lens avec des nouvelles contrastées. À quelques heures de cette rencontre importante de Ligue 1, Bruno Genesio pourrait récupérer un élément offensif précieux, mais devra vraisemblablement composer avec une absence supplémentaire.

Amine Harit de retour à l’entraînement avec l’OM

C’est une nouvelle encourageante pour les supporters marseillais. Selon les informations communiquées par Bruno Blanzat, Amine Harit était bien présent à l’entraînement ce samedi, à la veille du choc face au RC Lens.

Le milieu offensif marocain, qui avait manqué le déplacement européen contre le Bayer Leverkusen, pourrait donc faire son retour dans le groupe olympien. Une perspective intéressante pour Bruno Genesio, qui disposerait ainsi d’une solution supplémentaire dans le secteur offensif.

Emerson Palmieri devrait manquer à l’appel

En revanche, la situation est moins réjouissante pour Emerson Palmieri. Absent de la séance d’entraînement, le latéral gauche ne devrait pas figurer dans le groupe marseillais pour affronter Lens.

Un coup dur pour Bruno Genesio, qui pourrait donc devoir revoir ses options sur le côté gauche de sa défense. Touché au genou lors de la rencontre contre Toulouse, Emerson était déjà incertain pour ce déplacement dans le Pas-de-Calais. Le staff médical semble donc privilégier la prudence avec le défenseur.

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