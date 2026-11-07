Flashback, il y a un an : Mercato OM : la fameuse feuille de route à trois recrues, promesse envolée ?

Il y a un an, l’OM promettait un mercato d’hiver façon grand ménage avec trois renforts ciblés pour relancer la machine. Douze mois plus tard, les rêves d’opulence laissent place à la prudence, et la réalité du moment raconte une tout autre histoire.

Quand l’OM annonçait un mercato d’hiver en fanfare

Souvenez-vous : l’automne 2025 battait son plein, et les supporters marseillais retenaient leur souffle après la nomination de Federico Balzaretti. L’arrivée de l’ancien dirigeant italien était censée donner un nouvel élan au mercato olympien, Pablo Longoria et Medhi Benatia préparant en coulisses une liste de courses précise. Le plan était clair : un numéro 10 créatif, un milieu défensif puissant pour tourner la page Kondogbia, et une doublure capable de relayer Mason Greenwood. Les rumeurs allaient bon train, la discrétion régnait sur les noms, mais l’ambition était affichée : l’OM voulait combler ses manques et se donner les moyens de viser plus haut. Après plusieurs mercatos marqués par les coups d’éclat, les supporters espéraient vivre un nouvel hiver animé, propice aux espoirs retrouvés. Rares étaient ceux à parier sur un statu quo, tant le club semblait décidé à s’activer sur le marché.

Un an plus tard : ambitions rétrécies et reprise en main pragmatique

Douze mois ont passé, et le contraste est saisissant. A l’aube de l’hiver 2026, le mercato s’annonce bien moins clinquant. La donne a changé : pas de razzia annoncée, mais plutôt une attente prudente d’un feu vert de la DNCG pour envisager deux renforts, loin des trois profils de poids rêvés l’an passé. Les priorités se recentrent : un ailier polyvalent et un avant-centre pour suppléer Gouiri, voilà l’horizon actuel – et encore, tout dépendra des finances. Les supporters, eux, relaient surtout des noms comme Ajorque ou Bakayoko, et l’ambiance générale est à la modération.

La dynamique sportive, elle, a retrouvé des couleurs, avec Genesio aux commandes et une équipe plus solide, mais l’effectif reste perfectible. Le pragmatisme a remplacé l’euphorie des grandes manœuvres, la gestion serrée prime sur les coups de poker. Le « feu » allumé par Balzaretti il y a un an n’a pas embrasé le Vieux-Port : la réalité du marché, des finances et des dossiers souvent complexes a rattrapé l’OM, qui avance désormais à petits pas. Un an plus tard, la feuille de route a rétréci. Les ambitions, elles, se mesurent à l’aune du possible, pas du rêvé. Les supporters n’espèrent plus un mercato à trois têtes, mais simplement que la flamme, sur le terrain, continue de briller.