OM : la compo de Genesio pour affronter le Bayer Leverkusen

Voici la compo officielle de l’OM pour affronter le Bayer Leverkusen en Ligue Europa.
Ce jeudi soir, l’OM se déplace sur la pelouse de Bayer Leverkusen pour la 4e journée de Ligue Europa. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Bruno Genesio. Coup d’envoi à 21 heures à la BayArena.
La compo de l’OM
de Lange – Bezahaf, Egan-Riley, Aguerd, Garcia – Kondogbia, Hojbjerg – Weah, Abdelli, Paixão – Gouiri.
𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗢’ #B04OM 📋Le XI choisi par Bruno Genesio pour défier le @bayer04fussball ce soir 💥 https://t.co/BAvi5wfA6J— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 5, 2026
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