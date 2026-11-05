OM : la compo de Genesio pour affronter le Bayer Leverkusen

Voici la compo officielle de l’OM pour affronter le Bayer Leverkusen en Ligue Europa.

Ce jeudi soir, l’OM se déplace sur la pelouse de Bayer Leverkusen pour la 4e journée de Ligue Europa. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Bruno Genesio. Coup d’envoi à 21 heures à la BayArena.

La compo de l’OM

de Lange – Bezahaf, Egan-Riley, Aguerd, Garcia – Kondogbia, Hojbjerg – Weah, Abdelli, Paixão – Gouiri.