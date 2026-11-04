OM : coup dur pour Weah, et bonne nouvelle pour Genesio !

Le latéral droit et capitaine de l’OM, Timothy Weah, n’a pas été retenu par les États-Unis pour la trêve internationale de novembre.

La trêve internationale du mois de novembre approche à grands pas et les différentes sélections commencent à dévoiler leurs listes de joueurs convoqués. Comme à chaque rassemblement, plusieurs éléments de l’Olympique de Marseille seront concernés par cette pause internationale. Si Nayef Aguerd et Pierre-Emile Højbjerg ont déjà été appelés respectivement avec le Maroc et le Danemark, un autre cadre de Bruno Genesio n’a pas eu cette chance. Il s’agit de Timothy Weah, qui ne figure pas dans la liste des États-Unis pour le prochain rassemblement.

Weah restera à Marseille pendant la trêve

À la surprise générale, le capitaine de l’OM n’a, en effet, pas été retenu par Mauricio Pochettino pour les prochaines échéances de la sélection américaine. Une nouvelle désillusion pour l’ancien joueur de la Juventus Turin, qui avait déjà été écarté lors du rassemblement de septembre-octobre. Habitué des convocations avec les États-Unis depuis ses débuts internationaux en 2018, Timothy Weah n’a plus porté le maillot américain depuis la Coupe du monde 2026, disputée cet été. Malgré son statut de titulaire et de capitaine à Marseille, le joueur de 26 ans peine donc à retrouver sa place dans les plans de son sélectionneur.

Si cette nouvelle non-convocation représente forcément une déception pour Timothy Weah, elle pourrait en revanche faire les affaires de Bruno Genesio. L’entraîneur marseillais pourra conserver son capitaine à disposition pendant la trêve internationale et profiter de cette période pour travailler avec lui, sans craindre une éventuelle blessure en sélection. Une bonne nouvelle pour l’OM, qui pourra compter sur l’un de ses joueurs importants pour préparer au mieux la reprise du championnat, tandis que Weah devra poursuivre ses bonnes performances sous le maillot olympien pour espérer retrouver prochainement la sélection américaine.