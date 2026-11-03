OM Mercato : un numéro 9 voulu par Luis Enrique au PSG dans le viseur !

L’OM aurait des vues sur l’attaquant du Rayo Vallecano, Sergio Camello, déjà courtisé par le PSG l’été dernier.

Si l’Olympique de Marseille n’a recruté aucun joueur lors du dernier mercato estival et pourrait être contraint de rester discret cet hiver, les dirigeants phocéens continuent néanmoins de préparer l’avenir. Le directeur sportif de l’OM, Grégory Lorenzi, prospecterait déjà sur le marché des transferts en vue de l’été prochain. Alors que le profil du milieu de terrain du Toulouse FC, Cristian Casseres Jr., serait apprécié par le club olympien, une nouvelle piste offensive mènerait désormais à un attaquant espagnol également courtisé par le PSG ces derniers mois.

L’OM à l’affût pour Sergio Camello !

À en croire les informations du journaliste italien, Matteo Moretto, l’Olympique de Marseille s’intéresserait à Sergio Camello, l’avant-centre du Rayo Vallecano. Âgé de 25 ans, l’international espagnol espoirs présente l’avantage d’arriver en fin de contrat en juin prochain et pourrait donc rejoindre librement un nouveau club à l’issue de la saison. Une situation contractuelle qui représenterait une belle opportunité pour les dirigeants marseillais, particulièrement attentifs aux bonnes affaires sur le marché des transferts.

Formé à l’Atlético de Madrid, puis passé par Mirandés avant de rejoindre le Rayo Vallecano en 2022, Sergio Camello réalise un excellent début de saison en Liga. Auteur de 7 buts et 2 passes décisives en 11 matchs de championnat, l’attaquant espagnol confirme son efficacité devant le but et pourrait attirer plusieurs prétendants dans les prochains mois. L’OM aurait donc tout intérêt à se positionner rapidement s’il souhaite réellement attirer le joueur l’été prochain.

Luis Enrique avait tenté de l’attirer au PSG

Mais l’Olympique de Marseille n’est pas le premier club français à s’intéresser à Sergio Camello. Comme nous vous l’avons relayé sur notre site en septembre dernier, le Paris Saint-Germain aurait tenté de recruter l’avant-centre espagnol dans les dernières heures du mercato estival. Un profil particulièrement apprécié par Luis Enrique, qui l’aurait personnellement proposé à son directeur sportif, Luis Campos.

Le PSG se serait toutefois heurté au refus du Rayo Vallecano, qui n’aurait pas disposé de suffisamment de temps pour lui trouver un remplaçant avant la fermeture du marché des transferts. Les dirigeants parisiens n’excluaient alors pas de revenir à la charge cet hiver. Reste désormais à savoir si le club de la capitale relancera cette piste et si l’OM parviendra à prendre les devants dans ce dossier, alors que Sergio Camello pourrait représenter une opportunité particulièrement intéressante en vue du prochain mercato estival.