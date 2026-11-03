ASSE Mercato : gros coup dur pour Ekwah !

Prêté avec option d’achat par l’ASSE à l’AJ Auxerre en août dernier, Pierre Ekwah vit un début de saison particulièrement compliqué en Bourgogne. Très peu utilisé par Will Still, le milieu de terrain n’était même pas dans le groupe auxerrois ce week-end à Strasbourg. Et son prêt pourrait déjà être remis en question…

Décidément, Pierre Ekwah n’en finit plus de faire parler de lui, et pas forcément pour les bonnes raisons ! Après un été particulièrement mouvementé du côté de l’AS Saint-Étienne, le milieu de terrain de 24 ans espérait relancer sa carrière en Ligue 1 sous les couleurs de l’AJ Auxerre. Mais un peu plus de deux mois après son arrivée en Bourgogne, force est de constater que son pari est loin d’être gagnant. Bien au contraire…

Prêté avec option d’achat à l’AJA le 26 août dernier, Ekwah doit pour l’instant se contenter des miettes. Son bilan est famélique : cinq apparitions en Ligue 1, toutes en sortant du banc, pour seulement 52 minutes de jeu. Un temps de jeu dérisoire pour un joueur qui ambitionnait de retrouver un rôle important dans l’entrejeu. Et la situation semble même se dégrader puisque Will Still ne l’a pas retenu dans son groupe pour le déplacement à Strasbourg, ce week-end.

Auxerre envisagerait déjà de casser son prêt !

Selon les informations de Justin Favre, du site Foot en France, l’avenir de l’ancien joueur de Sunderland s’assombrirait sérieusement dans l’Yonne. Le journaliste affirme en effet que Will Still et son staff ne seraient pas convaincus par les prestations du Stéphanois. À tel point que les dirigeants auxerrois étudieraient déjà la possibilité de mettre un terme à son prêt dès le prochain mercato hivernal !

Un véritable camouflet pour Ekwah, dont l’arrivée avait pourtant été accueillie avec un certain enthousiasme. Will Still voyait en lui un élément susceptible d’apporter de la maîtrise, de l’expérience et de la sérénité au milieu de terrain, notamment après le départ d’Elisha Owusu et la blessure d’Assane Dioussé. Mais les promesses n’ont pas été suivies d’effets. Ekwah n’a jamais réussi à bousculer la hiérarchie ni à gagner la confiance de son entraîneur.

L’ASSE ne voudrait pas le récupérer !

Et c’est là que le dossier pourrait devenir particulièrement épineux. Car si Auxerre souhaite effectivement interrompre le prêt, encore faudrait-il trouver une solution pour le joueur. Or, toujours selon Justin Favre, l’ASSE n’aurait aucune intention de récupérer son ancien milieu de terrain.

Le club stéphanois, qui n’aurait pas encore été sollicité par son homologue bourguignon, considérerait qu’Ekwah ne fait plus partie de son projet sportif. Un retour dans le Forez ne serait donc pas envisagé. Auxerre devrait alors lui trouver un autre point de chute, sous réserve des conditions contractuelles du prêt.

Pour l’heure, aucune rupture n’a été actée et Ekwah reste officiellement un joueur de l’AJA. Mais sa situation interpelle. Après son départ mouvementé de Saint-Étienne, où il avait refusé de poursuivre l’aventure en Ligue 2, le milieu de terrain espérait retrouver la lumière dans l’élite. Deux mois plus tard, le voilà déjà dans une impasse.

Et si son prêt devait effectivement être interrompu, ce serait un nouveau rebondissement dans un feuilleton dont l’ASSE se serait certainement bien passée. À moins qu’Ekwah ne parvienne, d’ici janvier, à inverser la tendance et à convaincre enfin Will Still. Le temps presse…